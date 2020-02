Boeing detecta otro problema en software del Max

La aeronáutica estadounidense Boeing descubrió un nuevo problema de software en su polémico modelo 737 Max, pero la compañía dijo que este fallo no retrasará el objetivo inicial de tratar de devolver el avión al servicio a mediados de 2020.



El fabricante de aviones identificó el problema durante las pruebas de vuelo y notificó a la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) el mes pasado, según un correo electrónico de Boeing enviado este jueves a medios de Estados Unidos.



El problema radicaba en que una luz indicadora, diseñada para advertir sobre un mal funcionamiento de un sistema que ayuda a subir y bajar la nariz del avión, se encendía cuando no debía, dijo la compañía.



"Estamos incorporando un cambio al software del 737 Max antes de que la flota regrese al servicio para garantizar que esta luz indicadora solo se ilumine según lo previsto", dijo la empresa, según medios locales.



El nuevo problema de software complica los esfuerzos de Boeing para devolver el 737 Max al servicio a mediados de 2020.



Boeing anunció el mes pasado que no espera que el avión vuelva a volar hasta mediados de año. Después de meses de plazos vencidos y una tensión creciente con la FAA, la compañía con sede en Chicago dijo que estaba estimando una línea de tiempo que incluía espacio adicional en caso de que surgieran nuevos problemas.



Por separado, el fabricante ya estaba trabajando en un sistema de software llamado Sistema de aumento de las características de maniobra. El sistema MCAS estuvo involucrado en los dos accidentes fatales, que mataron a 346 personas y que llevaron a tierra al 737 Max el 13 de marzo del año pasado.