Xi garantiza a Trump que la economía china seguirá creciendo

El presidente de China, Xi Jinping, aseguró hoy en una conversación mantenida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el desarrollo económico de su país no se verá afectado a largo plazo por la crisis del coronavirus.



Según la televisión estatal CCTV, Xi mostró confianza en la capacidad de China para superar la epidemia y recordó que Pekín y Washington firmaron recientemente la primera fase del acuerdo para acabar con la guerra comercial.



"La tendencia de desarrollo a largo plazo de la economía china no cambiará", es el término que empleó el máximo mandatario chino, según la nota de la cadena pública.



Algunos medios habían afirmado en los últimos días que la capacidad del gigante asiático para cumplir con los compromisos adquiridos en ese acuerdo iba a verse en entredicho por el impacto de la enfermedad -que hasta el momento ha dejado 636 muertos y más de 31.000 casos- en la economía china.



El asesor económico de Trump, Larry Kudlow, indicó esta semana en una entrevista con la televisión estadounidense Fox News: "Es verdad que la primera fase del acuerdo comercial, el 'boom' en las exportaciones (estadounidenses a China) de ese acuerdo, va a demorarse debido al virus".



No obstante, Xi indicó que "pese a que haya algunas diferencias entre China y Estados Unidos, siempre y cuando ambas partes mantengan el espíritu de igualdad y respeto mutuo, podrán encontrar una solución aceptable para todos a través del diálogo".



El líder chino indicó que espera que ambas potencias económicas "implementen el consenso" alcanzado entre él y Trump y que "impulsen las relaciones por el buen camino en este nuevo año".



El portavoz de la Casa Blanca Judd Deere tuiteó hoy que Trump "expresó confianza en la fuerza y resistencia de China a la hora de enfrentarse al desafío del brote del nuevo coronavirus".



"Ambos líderes acordaron mantener la comunicación exhaustiva y la cooperación entre ambas partes. También recordaron el gran logro de la reciente primera fase del acuerdo Estados Unidos-China y reafirmaron su compromiso de implementarlo", agregó el portavoz estadounidense.



La prensa oficial china amplió esa información y afirmó que Trump mostró apoyo a China en la lucha contra el coronavirus y confianza en el desarrollo de su economía, al tiempo que avanzó que Washington mantendrá una "actitud calmada" frente a la epidemia.



Estas declaraciones se producen tan solo unos días después de que la cancillería china acusara a EE. UU. de generar pánico a nivel internacional al evacuar al personal consular en Wuhan -ciudad china donde se originó el brote- y a muchos de sus ciudadanos en esa urbe.



El presidente chino empleó la expresión "guerra popular", de reciente uso en la lucha contra el coronavirus, y reiteró que se está informando de la situación de forma "abierta, transparente y responsable".