La Junta pedirá al Gobierno que pague los 537 millones del IVA

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, con el voto contrario del PSOE, una proposición no de ley presentada por el PP en la que se insta a la Junta a reclamar al Gobierno de la nación los 534 millones que adeuda a Andalucía en concepto de IVA.



Esta reclamación ha contado con el voto favorable del PP, Ciudadanos y Vox y la abstención de Adelante Andalucía, grupo que sólo ha votado en contra del tercer punto de la proposición no de ley, mientras que el PSOE la ha rechazado en su totalidad.



En la iniciativa, aprobada en la víspera de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se pide también a la Junta que inste al Ejecutivo de la nación a "revertir el recorte de las entregas a cuenta para Andalucía" y a explicar "públicamente y de manera detallada el reparto de la financiación autonómica.



El último punto, que ha sido apoyado por el PP, Ciudadanos y Vox, aboga por que el Gobierno de la nación retome "el cauce de diálogo y lealtad institucional con las administraciones autonómicas" y atienda las peticiones de diálogo multilateral y cooperación, y que abandone "de inmediato" cualquier propósito que pueda "socavar el mantenimiento de la titularidad de la soberanía nacional en el pueblo español y la indisoluble unidad de la nación española".



En defensa de la iniciativa, la secretaria general del PP-A, Dolores López, ha denunciado el "robo" que quiere "perpetrar" Pedro Sánchez "al bolsillo de los andaluces".



"El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con la ayuda de María Jesús Montero, han decidido asfixiar a los andaluces", ha asegurado López, que ha apostillado: "El motivo está muy claro y es 'salvar al soldado Pedro', para lo que han decidido que a quien le toca pagar es Andalucía".



Ha advertido de que con los andaluces "no se juega y, menos, para pagar privilegios políticos a los que quieren romper España", frente a lo que ha recalcado que el Gobierno andaluz ha actuado "con lealtad" y ha "practicado el diálogo" enviando tres cartas a Pedro Sánchez, quien "ha optado por sentarse con un presidente inhabilitado", en referencia a Quim Torra.



"Cualquiera que sufre un atraco va al juzgado y pone una denuncia, que es lo que vamos a hacer nosotros"; ha avisado.



Ha afeado al PSOE andaluz que no hagan lo mismo que los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha y Aragón, que "están defendiendo su tierra antes que a su partido".



El portavoz del PSOE, Javier Carnero, ha acusado al PP de buscar la confrontación con el Gobierno de España y ha espetado: "ya podían haber hecho esa defensa atroz del pago del IVA y de los 4.000 millones adicionales de financiación hace un año y medio".



Así, ha subrayado que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro no pagó el IVA del 2017 "porque no le dio la gana" y no lo corrigió en el 2018 "porque no le dio la gana", mientras que en el 2019 se "corrigió" de la mano del PSOE con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero el PP y Ciudadanos votaron en contra.



Ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que pida explicaciones en su propio partido "por adoptar decisiones lesivas para los andaluces".



Según el PSOE, arreglar este problema pasa por una "solución pactada" en el CPFF, pero cree que la "campaña" del PP sobre el IVA es una "cortina de humo" para tapar sus errores.



El portavoz de Ciudadanos, Francisco Carrillo, ha dicho que el Gobierno de la nación no tiene "el más mínimo interés" en promover un nuevo sistema de financiación autonómica, pues no ha puesto "ni un documento sobre la mesa", y ha acusado a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, de "someterse de forma sumisa a los dictados de Pedro Sánchez".



El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tildado de "propagandística" la intervención de la portavoz del PP, a quien ha pedido "un poco de moderación".



"Nadie puede negar que la liquidación del IVA es un gran problema, como las entregas a cuenta y el problema estructural del sistema de financiación autonómica, que no es nuevo", ha recordado, tras lo que ha defendido que la tarea del Gobierno de Andalucía es "buscar soluciones".



El portavoz de Vox, Rodrigo Alonso, quien ha comenzado su intervención asegurando que el Estado autonómico está "caduco" y fomenta la "desigualdad" entre los españoles, ha dicho que la proposición no de ley "está bien", pero es "un brindis al sol".



"Hubiésemos agradecido que hubieran traído una denuncia contra el Gobierno de España", ha dicho antes de advertir al PP de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no va a tener "ninguna contemplación".