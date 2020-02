Andalucía: Empresarios chinos cifran en 20% la caída en la facturación

La Asociación de Empresarios Chinos de Andalucía ha cifrado en un 20 por ciento la caída de la facturación en comercios y restaurantes implantados en la región debido al temor por el coronavirus, según ha indicado su presidenta, Leticia Chen, quien ha considerado "una exageración" estos datos y ha pedido "tranquilidad" a los consumidores españoles.

Así, en declaraciones a Europa Press, Chen ha incidido en que este coronavirus "no es más peligroso que una gripe" y afecta especialmente, ha recordado, a personas con enfermedades crónicas o patologías anteriores. La situación en su país, además, "está muy controlada".

Chen ha asegurado que una mayoría de los ciudadanos chinos de Andalucía "no han ido a China" por el año nuevo de aquel país y los que sí han viajado "están muy controlados". En este punto ha puesto como ejemplo que en pueblos cercanos a Shangai para salir necesitas un pase y al llegar a la ciudad te obligan a tener otro: "Está muy controlado todo".

En este punto, ha aludido a la "responsabilidad" de los ciudadanos de su país y al hecho de que entre la propia comunidad china saben quién ha viajado y si ha regresado a España, si no se aísla tras volver, aún sin tener síntomas, "les obligamos, les decimos que no puede salir a la calle en 15 días y si no cumplen las normas avisamos a la Embajada".

Es más, la presidenta de los empresarios chinos en Andalucía ha informado de que entre ellos mismos se están cediendo casas o zonas en almacenes para aquellos que no tienen más de una vivienda se aíslen allí esos 15 días e incluso se hacen donaciones de comida para llevarles.

"Si hay sospecha de que tiene coronavirus, gripe o resfriado no sale del país, si sale es porque no tiene síntomas pero aún así seguimos la instrucción del Gobierno chino de que tenemos que estar aislados automáticamente y los que llegan a España, una minoría, antes de incorporarse al trabajo tienen que estar 15 días aislados", ha insistido, recalcando esa colaboración entre la comunidad china para ayudarse mutuamente.

Por ello, Leticia Chen ha pedido a los españoles que no tengan "ningún miedo en consumir en establecimientos chinos". "Nosotros no estamos ninguno contaminados; estamos sanos y si hay alguno que viene de China, que es una minoría, tampoco está en la calle y se queda en casa aislado incluso sin síntomas", ha reiterado, aludiendo a que esa prevención "se hace con mucha rigurosidad".

EL CORONAVIRUS COMO EXCUSA

La empresaria ha pedido que no se ponga al coronavirus como "excusa para hacer xenofobia". En este sentido, cuestionada por si están percibiendo rechazo al ciudadano chino en Andalucía ha aclarado que a la persona no pero sí a los establecimientos, tanto comercios como restaurantes, de ahí la reducción en la facturación y que ha insistido en que es "una exageración".

"Chino no equivale a coronavirus, eso nos está perjudicando porque ellos ya están sufriendo por su país, por su familia y encima nos están machacando de esta manera. Aquí no tienen la culpa y el único caso en España, en Canarias, es de un alemán, no es un chino", ha sostenido.

Chen ha reiterado que no hay chinos en España afectados por coronavirus: "Ni uno, que no nos culpen; mientras no se demuestre lo contrario estamos libres de carga. Aquí se sacrifican los festivos, no disfrutan con su familia y están al pie del cañón".

En Andalucía hay 25.000 empresarios chinos aproximadamente, situándose a la cabeza Málaga, seguida de Sevilla. Chen ha apelado a la responsabilidad para calmar a la población española, añadiendo, además, que la mortalidad del coronavirus "no es tan alta; es más leve que la gripe y afecta a personas mayores o con enfermedades crónicas".

DONACIONES DE MATERIAL SANITARIO

Por último, ha pedido a los que suministran mascarillas o ropa de protección para los que están en hospitales en China que no "especulen con los productos sanitarios". "Nosotros compramos para hacer donación y mandar a China y el precio está subiendo como la espuma, hay muchos comerciantes españoles que están aprovechando y están cobrando el triple o cinco o diez veces más. Eso me indigna", ha enfatizado.

Leticia Chen ha pedido que estos productos se vendan al precio normal de mercado: "Hay que tener un poco de compasión con la situación en China. Nosotros compramos aquí y aceptamos donaciones de material sanitario, no dinero, para enviar a la Embajada China y esta lo traslada al país".