CEA: No se puede culpar a la distribución de los problemas del campo

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha afirmado hoy que no se puede culpar a las grandes cadenas de distribución de los problemas del campo porque esto "no es una guerra comercial entre buenos y malos".



Ha querido dejar claro que la distribución comercial "no es el problema", a pesar de que "se le podido señalar como responsable" de las dificultades que atraviesan los agricultores, ya que sólo se destina a las grandes superficies comerciales el siete por ciento de la producción global del campo y el restante ochenta por ciento se exporta.



En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar unas jornadas sobre transición energética en la CEA, González de Lara ha expresado su apoyo a las movilizaciones que protagonizan los agricultores de toda España que llevan años "sufriendo muchas dificultades y, además, son los protagonistas de evitar la España vaciada".



Entre otros motivos relativos a subidas de costes la "gota que ha colmado el vaso" del sector agrario ha sido la subida del salario mínimo interprofesional un 22 % en 2019, según el presidente de la patronal andaluza, aunque ha aclarado que el problema es de rentabilidad y viabilidad.



Se ha preguntado qué explotación ha tenido una rentabilidad superior al 30 % en dos años, en los que ha subido un 22 % el SMI en 2019 y otros costes como el de la energía, y ha respondido que "ninguna", lo que ha hecho que el campo "eclosione".



Tras apelar a buscar entre todos fórmulas, ha emplazado al Ministerio de Agricultura a "mover ficha con fórmulas de apoyo dentro de la libre competencia con el sector agroalimentario andaluz", así como a apoyar al sector "con las mismas reglas del juego" frente la competencia de los países extracomunitarios.