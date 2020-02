Archivan la causa por mensajes islamófobos de la cúpula de Vox Ceuta

El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha acordado no admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de incitación al odio en relación con el contenido de los mensajes divulgados y supuestamente escritos en un grupo de Whatsapp por los miembros de la cúpula de Vox en la ciudad autónoma contra los "moros", el Islam y la "mierda de Cuatro Culturas". El magistrado competente entiende que se trata de "expresiones aisladas" y que su conocimiento público fue "más allá de la pretensión del emisor".

En el auto de sobreseimiento, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, se razona que "a pesar del mal gusto de las expresiones, deben quedar fuera de la tipicidad penal", y que "la llamada a la acción militar no es real, no es seria, en la medida en que la apelación se hace vagamente sin objetivo concreto dentro de un chat privado sin que conste un riesgo o peligro para la paz social por mucho que se fuerce una opinión en contra".

"Por lo que se refiere a la expresión 'palestinación e islamización de la ciudad', ningún reproche penal puede hacerse al entender que entra dentro de la libertad de expresión y está al margen de la humillación, menosprecio, insulto o descrédito de los musulmanes, sin que promueva a terceros a discriminarlos, a odiarlos, a humillarlos, a considerarlos de peor condición y menos aún, a actuar de forma violenta contra ellos", añade.

A ojos del juez, "a diferencia de la emisión de un mensaje en directo y ante un público o audiencia grande, las expresiones vertidas dentro de un grupo privado no tienen el alcance suficiente para generar el suficiente temor que permita su cumplimiento". "La situación política de Ceuta en el momento en que se conocieron los mensajes era tensa y fue aprovechada para dar a conocer los mensajes, pero no suficiente para incitar a la comisión de hechos delictivos ni generar discriminación hacia una parte importante de la sociedad ceutí", completa.

Para terminar, estima que "las expresiones 'vamos a tragar por moros por cojones', 'la tercera Guerra Mundial tendrá que empezar algún día y será contra el Islam' o 'no es para nada extraño que al final haya que combatir militarmente' no suponen tampoco menoscabo del delito de ofensa del sentimiento religioso de los musulmanes toda vez que no suponen un ataque directo a la libertad de culto de dicha religión".

La portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Fatima Hamed, que también puso los mensajes en manos de la Fiscalía, ha anunciado este miércoles que recurrirá el auto en apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta.

"No vamos a permitir que los hechos pasen sin ser investigados en relación a su autoría y veracidad antes de entrar a la tipificación como delito o no de la acción en sí, ya que ni el Islam ni los musulmanes pueden ser aquí un saco de boxeo con el que se ensañe cualquiera", ha advertido en rueda de prensa, "menos un grupo político que solo pretendería aumentar la crispación y trasladar el odio".

Vox Ceuta ha defendido que las conversaciones difundidas "están manipuladas y, en su totalidad, fuera de contexto". Además, ha ligado su publicación con "una maniobra orquestada por ciertas personas, grupos políticos, mediáticos y económicos para desestabilizar y bloquear el futuro y la gobernabilidad de Ceuta al ver peligrar sus espurios intereses".