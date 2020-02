Arrimadas: su oferta debe sumar "necesariamente" a centro izquierda

La aspirante a liderar Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que su propuesta Mejor Unidos para concurrir a las elecciones gallegas, vascas y catalanas debe incorporar "necesariamente" referentes del centro izquierda que, a su juicio, Pedro Sánchez ha dejado abandonado.



Lo que no ha aclarado Arrimadas en una entrevista en TVE es si está dispuesta a seguir adelante con esta fórmula en el caso de sumar solo con el PP y no poder atraer voces socialdemócratas, y tampoco si esta propuesta es un paquete cerrado para las tres comunidades teniendo en cuenta el rechazo del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, a concurrir juntos a las elecciones.



"No es un tema de partidos. Mi propuesta es que vayamos en los tres territorios", ha insistido la portavoz de la formación naranja en el Congreso como muro de contención "ante el peligro inminente del nacionalismo".



Además, ha argumentado que, según algunas encuestas, Feijóo está a un escaño de perder la mayoría absoluta y gobierne el BNG.



La aspirante ha subrayado que Mejor Unidos, que deberá recibir esta mañana el visto bueno de la gestora, no es la suma de dos partidos sino que tiene que ser un frente más amplio y solo para estas tres comunidades concretas "con un riesgo nacionalista muy evidente".



De las críticas del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, por descolgarse con esta idea ignorando a la militancia, ha respondido que hubiera sido una falta de respeto si ella se lo hubiera callado y lo hubiera promovido una vez elegida presidenta de Cs.



Al hilo de este cruce de reproches, ha recordado a Igea que él planteó la ruptura con el PP en Andalucía siendo vicepresidente castellanoleonés.



Por otro lado, el diputado de Cs Marcos de Quinto ha cargado contra Feijóo a través de su cuenta de Twitter por no querer compartir lista electoral en Galicia: "A mi me da que Feijóo -de algún modo- es el PSC del PP. Dios nos libre en Cs de PSCs".