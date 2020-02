Montero advierte a las comunidades que es "una roca para las amenazas"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido este miércoles que es "una roca para las amenazas" después de que varias comunidades autónomas hayan planteado recurrir a la vía legal para reclamar la recaudación de IVA de 2017 que consideran que se les adeuda.



En una entrevista en Antena 3, Montero, que ha defendido el derecho de las comunidades para ejercer sus derechos, ha considerado que "el Ministerio de Hacienda no puede responder en base a amenazas" sino con "criterios justos".



Ha recordado que el Gobierno intentó compensar el desajuste con la recaudación de IVA de 2017, resultado de un cambio en la gestión del impuesto, en los presupuestos de 2019 y que como no salieron adelante ahora "no es posible acometerlo", aunque estudia "medidas paliativas".



La ministra ha señalado que los impuestos cedidos, como el de sucesiones o patrimonio, se abordarán en el marco de la reforma de la financiación autonómica con el objetivo de evitar una "competencia desleal", ya que algunas regiones "piden más recursos pero están practicando una fiscalidad a la baja".



Por lo que respecta a los presupuestos de 2020, ha confiado en que su negociación no se vea entorpecida por los posibles comicios en Cataluña y el País Vasco y ha señalado que incorporarán las figuras tributarias previstas en las cuentas de 2019, como el impuesto a determinado servicios digitales o transacciones financieras.