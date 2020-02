Un error tecnológico arruina a los demócratas las primarias en Iowa

Las primarias del Partido Demócrata de EE.UU. arrancaron este lunes de manera caótica y sin todavía resultados oficiales en Iowa, donde un error tecnológico provocó horas de espera y arruinó el inicio de la elección del candidato que le disputará la Casa Blanca a Donald Trump en noviembre.



Todavía no se sabe a qué hora se conocerá el ganador de Iowa, aunque las campañas de los candidatos esperan conocerlos en "algún momento durante el martes", según medios locales como CNN.



A LA VIEJA USANZA: RESULTADOS EN PAPEL



De momento, el Partido Demócrata de Iowa se ha limitado a anunciar que los resultados se retrasarán porque hay "inconsistencias", por lo que han recurrido al tradicional papel para comprobar los datos y asegurarse de que tienen la "confianza" suficiente para anunciarlos.



"Hemos hallado inconsistencias en la transmisión de tres tandas de resultados", explicó en un comunicado una portavoz de los demócratas en Iowa, Mandy McClure, quien descartó que se trate de un "hackeo o una intromisión" en el sistema.



McClure explicó que, "además de los sistemas informáticos para introducir los resultados, estamos utilizando fotografías de los resultados y pruebas en papel para asegurarnos de que todos los datos coinciden".



El partido advirtió, no obstante, de que "informar de los resultados tomará tiempo", sin dar detalles de cuándo se anunciarán.



En un principio los datos se esperaban alrededor de las 22.00 hora local (04.00 del martes GMT), pero el uso de una nueva aplicación móvil para el recuento ha generado confusión entre los responsables de las asambleas y podría haber provocado el retraso, aunque no hay confirmación oficial.



BIDEN QUIERE VER LOS RESULTADOS ANTES DE QUE SEAN PÚBLICOS



La campaña del exvicepresidente Joe Biden, uno de los favoritos sobre el papel, envío una carta al Partido Demócrata de Iowa pidiendo ver los resultados antes de que se hagan oficiales.



"Consideramos que las campañas merecen una explicación completa e información relevante sobre los métodos de control de calidad que se están utilizando (para el recuento), y una oportunidad para responder, antes de que se publique ningún resultado oficial", sostuvo.



SANDERS CONFÍA EN UN RESULTADO FAVORABLE



Por su parte, el senador Bernie Sanders, que iba primero en las encuestas en Iowa, ironizó ante sus seguidores sobre su confianza en que el partido publique los resultados "en algún momento".



"Permítanme comenzar diciendo lo que me imagino. Tengo un sentimiento fuerte de que los resultados se anunciarán en algún momento. Y cuando esos resultados se anuncien, tengo el sentimiento de que, a nosotros, nos va a ir muy muy bien aquí en Iowa", dijo Sanders.



Además, la campaña de Sanders publicó "datos internos" que representan el 40 % de lo escrutado en Iowa y que le dan la victoria con un 29,66 %, seguido del exalcalde Pete Buttigieg (24,59 %), la también senadora Elizabeth Warren (21,24 %) y Biden con 12,37%, lo que supondría un resultado nefasto para el exvicepresidente.



"BERNIE" CONQUISTA A LOS HISPANOS



Durante la noche, en algunos puntos de votación, se pudo observar la capacidad de movilización de la campaña de "Bernie", que ha hecho un gran trabajo sobre el terreno.



Por ejemplo, en el gimnasio YMCA de Des Moines, Sanders conquistó a 171 de los 187 asistentes. Esa asamblea había acaparado una gran atención porque era la primera en español en la historia de Iowa. Los asistentes acudieron vestidos con camisetas con mensajes en español como "Unidos con Bernie" o "tío Bernie".



SIN RESULTADOS, "PETE" DECLARA LA VICTORIA



Debido a la incertidumbre, la mayoría de los aspirantes mostraron cautela sobre los resultados. Sin embargo, la excepción fue Buttigieg que clamó victoria sin tener ningún dato, aunque algunos datos preliminares con un pequeño porcentaje de votos escrutados le colocaban en los primeros puestos.



"¡Menuda noche!", clamó Buttigieg mientras subía al escenario entre aplausos de sus simpatizantes. "Según todos los indicios, vamos a Nuevo Hampshire victoriosos", aseguró.



Nuevo Hampshire es la siguiente parada en el proceso de primarias y algunos aspirantes, como Sanders y Biden, ya tienen eventos previstos para mañana en ese estado de Nueva Inglaterra.



TRUMP GANA LOS CAUCUS SIN COMPETENCIA



El Partido Republicano también celebró hoy caucus en Iowa, en los que el presidente de EE.UU., Donald Trump, que aspira a la reelección, salió victorioso con un 97 % de respaldo.



Trump no se enfrenta a ningún rival significativo, aunque el exgobernador de Massachusetts Bill Weld y el excongresista de Illinois Joe Walsh lograron arrebatarle algunas décimas.