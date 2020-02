Moreno no entiende el "ninguneo" del Gobierno central a Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dice no entender el "ninguneo" al que desde el Gobierno central se somete a una comunidad "tan leal, tan valiosa, tan importante en nuestro país como es Andalucía".

Jamás mientras yo sea el presidente de los andaluces voy a dejar perder un céntimo de euro del que nos corresponde

Moreno, en su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP celebrado hoy en Jaén, ha dicho que no le "cabe en la cabeza que el presidente del gobierno de todos los españoles haya decidido de forma unilateral" no pagar a Andalucía, en referencia al IVA.



En este sentido ha querido trasladarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ya ha hecho por carta, que no van a parar de pedir dialogo, pero "al mismo tiempo que somos firmes en esa posición de diálogo también somos firmes en nuestras reivindicaciones y jamás mientras yo sea el presidente de los andaluces voy a dejar perder un céntimo de euro del que nos corresponde".



Moreno ha insistido en criticar al Gobierno central por no tener en cuenta a la comunidad más poblada de España "en las estrategias de poder".



Asimismo, ha asegurado que desde el PP van a trabajar para que Andalucía "esté donde le corresponde", y "Andalucía tiene que estar entre las grandes, en las ligas grandes", "atrás quedaron los sueños de otros de llevarnos a las ligas de segunda división", ha asegurado.



Por otro lado, ha pedido que nadie se eche las manos a la cabeza porque digan que son andalucistas, "claro que somos andalucistas, constitucionales, somos andalucistas porque queremos Andalucía y vamos a trabajar para que esté donde le corresponde, entre las grandes, entre las ligas grandes, atrás quedaron los planes de otros de llevarnos a las ligas de segunda".



Y ha concluido pidiendo a todos los asistentes que "entre todos consigamos ese gran sueño de que esta tierra brille con luz propia, que estemos a la altura y el nivel de comunidades autónomas, las más ricas de España, porque no queremos ser menos que nadie, las más ricas de Europa".