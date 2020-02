Pablo Iglesias y los ministros de Unidas Podemos aplauden al rey

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y los ministros de Unidas Podemos han aplaudido a los reyes y sus hijas a su llegada al hemiciclo del Congreso, al inicio de la sesión solemne de la apertura de la XIV Legislatura y al final de la intervención de Felipe VI con la que ha dado por iniciada la legislatura.



El aplauso de los ministros de Unidas Podemos no lo ha secundado la mayoría de los parlamentarios del grupo confederal, aunque sí ha habido excepciones: las secretarias de Estado Noelia Vera e Ione Belarra sí lo han hecho.



Más de tres minutos ha durado el aplauso posterior a la alocución del rey, al que han sucedido tres "vivas" a instancias de una diputada: "viva el rey, viva España y viva la Constitución" se ha escuchado en el hemiciclo.



Como es habitual en las aperturas solemnes de las legislaturas, los reyes han accedido al hemiciclo por la puerta que está situada detrás de la presidencia de la Cámara Baja, la de los leones. A don Felipe y doña Letizia les han acompañado sus hijas.



Los diputados de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y de algunos partidos minoritarios se han puesto en pie y han brindado una cerrada ovación al jefe del Estado, que se ha prolongado durante algo más de un minuto.



Antes de acceder al hemiciclo, Iglesias y los ministros de Unidas Podemos, que se han estrenado en el banco azul con los otros integrantes del PSOE del Gobierno de coalición, se han levantado.



Al empezar la ovación al jefe del Estado, los ministros de la formación morada, que prometieron lealtad al rey al asumir sus cargos, se han unido a los aplausos, aunque de manera más tibia que sus compañeros socialistas de gabinete, mientras que la mayoría de los diputados del grupo de Unidas Podemos no han aplaudido.



En la anterior sesión solemne de apertura de las Cortes, celebrada en noviembre de 2016, la primera de don Felipe como jefe del Estado, los diputados de Podemos, PNV y PdeCat recibieron a los reyes en pie, pero sin aplaudir, mientras que los de En Comú Podem permanecieron sentados.



Iglesias dijo entonces que el discurso que pronunció el monarca fue "reflejo de un tiempo que ya pasó en España, en el que solo había dos partidos".



Los diputados de ERC, JxCat, CUP, EH Bildu y BNG se han ausentado del hemiciclo después de leer un manifiesto titulado "No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas", en el que rechazan la monarquía por ser "una institución anacrónica heredera del franquismo" y exigen al rey que deje de tutelar a los gobiernos y parlamentos que emanan de la voluntad popular.



"La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa", afirma el texto que han leído en catalán, gallego y euskera varios diputados de las formaciones soberanistas, entre ellos, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.



En la sesión de investidura de Pedro Sánchez, celebrada el pasado 7 de enero, el rey se convirtió en uno de los protagonistas del debate por las duras críticas que recibió por parte de EH Bildu y de la CUP, a las que replicaron PP, Vox y Cs.



Terminado el discurso del rey, el aplauso en el hemiciclo ha sido generalizado, menos los dos representantes del PNV, sus portavoces en el Congreso y en el Senado, y la mayoría de los de Unidas Podemos, que no lo han hecho y se han limitado a estar de pie.