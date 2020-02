Ya puedes convertir archivos PDF escaneados a Word fácilmente

Seguro te ha pasado si eres estudiante de alguna carrera universitaria y tienes tus libros en PDF; el libro o investigación viene escaneado y no puedes resaltar textos, copiar texto a archivos editables o extraer fragmentos cómodamente, incluso, es probable que ni siquiera se llegue a leer bien.

Existen algunas aplicaciones interesantes con las que puedes eliminar las barreras de los archivos PDF y empezar a editarlos tranquilamente, incluso si los mismos están escaneados. La más importante y confiable es PDFelement en combinación con el complemento OCR.

Ambos softwares funcionan de manera coordinada para convertir PDF escaneado a Word u otros formatos editables que prefiera para que puedas editar tus archivos, de manera más fácil y rápida que las aplicaciones gratuitas, con las cuales luego debes pasar horas editando el archivo para corregir los errores cometidos al intentar traducir el texto en papel a texto digital.

¿Cómo convertir un archivo escaneado a Texto?

Lo único que debes hacer en este caso, es instalar ambas aplicaciones. Ten en cuenta que se trata de servicios pagos cuyas versiones gratuitas se limitan a archivo de solo 5 páginas.

Aclarado este punto, lo que deberás hacer primero es abrir PDFelement y habilitar la opción OCR en el programa; hecho esto, abre el archivo que quieres convertir y haz clic en “iniciar OCR”

Después de unos segundos el archivo estará listo y deberás ir a la pestaña “convertir” y hacer clic en “A texto”; esto exportará el archivo PDF a Word, completamente editable y legible.

PDFelement codifica lee el texto del PDF y lo exporta a un archivo Word, incluyendo las imágenes. Desde ahí, puedes editarlo libremente y, si te place, volver a convertirlo a PDF. También es posible combinar varios documentos en uno solo o crear un documento a partir del scanner de tu PC. Y con la ayuda del plugin OCR convertirlos en texto legible para evitar que se deteriore.

¿Cómo funciona OCR?

Como habrás podido darte cuenta, este plugin lo que hace es leer el texto en la imagen escaneada (de manera mucho más precisa que el propio scanner) y reescribirla en un formato de texto.

Puedes usar este plugin para traducir todos los archivos que tengas en imágenes escaneadas en un PDF para crear textos más legibles y en formato editable, o para escanear un documento en formato de papel y traducirlo a formato digital directamente en la aplicación de PDFelement.

El algoritmo que maneja esta aplicación es muy sensible, incluso puede entender textos que no sean muy legibles, pero es probable que debas realizar algunas modificaciones si las imágenes no están lo suficientemente claras.

A pesar de que PDFelement es pago, ciertamente vale la pena, y puedes obtenerlo a mitad de precio con el descuento exclusivo de hasta el 50% que está vigente desde diciembre de 2019 y que caduca al finalizar este mes, por lo que, si quieres obtenerlo al mejor precio posible, es mejor que te apures.