El coronavirus ya supera las muertes que causó el SARS en China

Las muertes causadas por el coronavirus de Wuhan en la China continental superan ya las que causó el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS, por sus siglas en inglés) en 2003, ya que gran parte de las víctimas mortales de aquella epidemia fallecieron en Hong Kong.



Según los datos facilitados hoy por la Comisión Nacional de Salud de China, el nuevo coronavirus ha causado en toda China 17.205 infectados y 361 muertos.



Todas las víctimas mortales se han registrado en la China continental ya que hasta el momento no se ha producido ninguna muerte en los territorios insulares de Hong Kong y Taiwán, aunque la mencionada cifra de contagiados también incluye los casos diagnosticados en esos dos territorios.



La epidemia del SARS causó, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 765 muertos en todo el mundo, 348 en China continental y 297 en Hong Kong.



El SARS fue mucho más mortífero de lo que lo está siendo hasta el momento el virus de Wuhan, que, con los datos conocidos hoy, mantiene una tasa de mortalidad del 2,09 por ciento.



El índice de mortalidad de la epidemia que asoló China hace 17 años se sitúo cerca del diez por ciento.



El SARS se cebó especialmente con Hong Kong, donde causó 297 muertes.



Los 17.205 infectados por la neumonía de Wuhan anunciados hoy superan con creces, sin embargo, los 7.390 que causó la epidemia de 2003 en toda China.



Según el informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad, actualizado a las 04.00 hora local (20.00 GMT del domingo), un total de 147 personas se curaron en las últimas horas y fueron dadas de alta hospitalaria, por lo que el número de afectados por la enfermedad que la han superado asciende a 475.



Casi todas las muertes registradas en las últimas 24 horas, menos una ocurrida en Chongqing, corresponden a la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, epicentro del virus, mientras que este domingo se conoció el fallecimiento de la primera víctima del coronavirus fuera de China, un ciudadano de Wuhan que murió en Filipinas.



Esta ciudad es donde se presume que se originó el virus por el que más de 152.700 personas están bajo observación médica y donde hay un total de 21.558 casos sospechosos, que corresponden a individuos que presentan síntomas pero todavía no se ha confirmado que hayan sido infectados por el nuevo coronavirus.



Con el de Filipinas suman por tanto 362 muertos por una patología que ha llegado a más de una veintena de países, una situación por la que el pasado jueves la OMS decretó la alerta sanitaria internacional.



Sin embargo, pese al temor internacional, los infectados fuera de territorio chino no llegan a los dos centenares, ya que en torno al 99% del total están en China.