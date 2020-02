El PP presenta medio centenar de preguntas en el Congreso sobre Ábalos

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de medio centenar de preguntas y solicitud de informes en el Congreso de los Diputados "ante la catarata de mentiras" del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

"No vamos a consentir que se mire para otro lado, queremos saber qué ocurrió en Barajas", ha señalado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en declaraciones a los medios en Valdemorillo (Madrid) donde ha mantenido un encuentro con afiliados del partido.

En este contexto, ha incidido en que el ministro de Fomento "ha dicho una cosa y la contraria" y ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que ha avalado sus mentiras respaldándole en el Ministerio".

Asimismo, Montesinos ha solicitado la comparecencia del expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en la "comisión Ábalos" que ha pedido el PP para que "dé explicaciones". "¿Qué esconde el expresidente? ¿Qué sabe de la reunión de Ábalos con la número dos de Maduro"?, se ha preguntado.

Por otro lado, ha señalado que Sánchez "está sometido a los deseos de los independentistas" y que "acepta todo lo que Junqueras le ordena desde la cárcel".

"No puede ser que exista un Gobierno arrodillado ante los independentistas", ha lamentado Montesinos, destacando que a Sánchez "sólo le interesa sacar adelante los Presupuestos con los que quiere romper la igualdad de todos los españoles".

En este sentido, ha incidido en que Sánchez "dice sí a todo lo que le piden Junqueras y Torra" y ha criticado que "no da soluciones" a los españoles ante los indicadores que alertan del paro y la desaceleración económica.

Para el vicesecretario de Comunicación del PP, Sánchez "no puede" reunirse con Quim Torra porque "está inhabilitado por la justicia y no es el representante de los catalanes", por lo que, a su juicio, "no representa al Estado en Cataluña".

Ante esta actitud de Sánchez, Montesinos ha asegurado que los españoles "están atónitos". "El PP ejercerá una firme y contundente oposición con sentido de Estado en defensa del interés general", ha sentenciado.

En referencia a la emergencia por el coronavirus, el 'popular' ha destacado que ante este tipo de circunstancias "no hay colores políticos", por lo que ha destacado que el PP "tiene la mano tendida" al Gobierno.

Por último, Montesinos ha trasladado un mensaje "de tranquilidad" a los ciudadanos porque, en su opinión, España tiene "los mejores profesionales y medios".