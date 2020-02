Mendia (PSE) dice que ha habido acuerdos concretos con Bildu

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que ha habido acuerdos concretos de los socialistas con EH Bildu, pero ha precisado que "para gobernar hay que hacerlo sobre unas bases éticas".

En una entrevista al diario Deia, Mendia, que volverá a ser la candidata a Lehendakari del PSE en las próximas elecciones autonómicas, afirma que no le sorprenden el resto de candidatos, en referencia a Iñigo Urkullu (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu) y la posibilidad de que finalmente sea Rosa Martínez en el caso de Podemos.

En el caso del PP, que se apunta a que volvería a ser Alfonso Alonso, asegura que de este partido se puede "esperar cualquier cosa, en tanto que les están haciendo la política desde Madrid y también las candidaturas". Mendia asegura tener la sensación de que el PP "ha renunciado a hacer política en Euskadi" y reconoce que le "apena" porque es un partido "que ha sufrido en los tiempos duros del terrorismo y lo veo ahora muy fuera de juego".

Mendia indica, por otra parte, que no ha llegado el momento de marcar un perfil propio, respecto al PNV, de cara a los comicios, porque son dos partidos "diferentes" y siempre han sido "distintos", lo que, a su juicio, es "lo positivo de la coalición" de Gobierno.

Tras subrayar que son un partido "imprescindible" para dar "estabilidad a la política vasca", destaca que cuando llegó a la secretaría general podía "haber elegido la pancarta y la confrontación con el Gobierno" pero es "pragmática" y entiende "la política como el arte de conseguir cosas para la gente".

Respecto al pacto con el PNV y a la posibilidad de que continúe, asegura que "Euskadi no es un país de mayorías absolutas y se necesitan los acuerdos" e indica que pondrán "su proyecto sobre la mesa para alcanzar acuerdos porque son necesarios" porque "Euskadi no se puede parar".

Sobre las diferencias con el PNV en Irún donde el alcalde socialista ha pactado los presupuestos con EH Bildu, asegura que el deber de un alcalde es "sacar adelante los proyectos para su ciudad y José Antonio Santano es lo que ha hecho". Según precisa, el alcalde fe cerrando acuerdos con los grupos y, "sin llegar a cerrar acuerdos con el PNV, el cabeza jeltzale en Irun dijo que rompía el acuerdo". En todo caso, Mendia circunscribe lo ocurrido en Irun "a un fenómeno local".

EH BILDU

Cuestionada por si hay un cambio del PSE-EE respecto a EH Bildu y la posibilidad de negociar con ellos, Mendia recuerda que a la gente de la izquierda abertzale se le pidió "que dejara de apoyar la violencia e hiciera política".

"Se han pasado cuarenta años fuera de las instituciones y ahora las han descubierto, están encantados y nos quieren dar lecciones a todos sobre todo: feminismo, ecologismo, euskera. Pero nada de todo eso se ha construido en Euskadi con ellos, y muchas veces ha sido en contra de ellos. Ahora, aunque sea por estrategia, han elegido el camino de la no violencia y hacen política", explica.

Mendia precisa que "una cosa son acuerdos sobre cuestiones concretas" pero asegura que "a la hora de gobernar hay que hacerlo sobre unas bases éticas". "Y, lamentablemente, no hemos conseguido que todos los que nos sentamos en Parlamento Vasco digamos que matar estuvo mal siempre. No ahora y en el futuro, sino también en el pasado. Ellos ahora son incapaces de reconocer el dolor y la ruina que trajo ETA. Todavía queda mucho recorrido, pero no por ello debemos de dejar de hacer política", afirma la dirigente del PSE-EE que "no entiende ese discurso del PP de que ETA se sienta en las instituciones".

Respecto a si ve lejos un bloque de izquierdas de PSE, Bildu y Podemos, Mendia cree que "entre derechos y bandera, Bildu siempre va a elegir bandera" y Podemos "es un partido que tiene la meta un poco difusa" porque "se intenta situar unívocamente en el lado de la izquierda y en el lado nacionalista".

PROPUESTA DE PRESOS

Ante la propuesta de acercamientos de presos que el secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, trasladó al Gobierno central, indica que en el pacto de Gobierno compartían cuestiones como el itinerario de reinserción y que, cuando Jonan Fernández salió ofreciendo esa propuesta, no la había compartido con nadie del PSE".

"Los presos tienen que hacer un itinerario personal e individual. No hay movimientos colectivos. Cada preso debe hacer su evolución personal", apunta.

En relación al nuevo estatus y a si cree que se podrá aprobar en la próxima legislatura, afirma que la pregunta hay que hacerla a los que plantean cuestiones que "tienen visos de no poder salir adelante" e impiden una reforma de Estatuto que "permita mejorar en cuestiones como nuevas herramientas para que las instituciones vascas puedan gobernar mejor".

MAIXABEL LASA

Por otra parte, sobre la decisión de la exdirectora del Gobierno vasco para la Atención de las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, de darse de baja del PSE tras abrirle el partido un expediente de expulsión por pedir el voto para Más País, afirma que no entendió por qué

"no apoyó a Pedro Sánchez y sí a Txema Urkijo".

"Cuando uno es militante de un partido, adquiere un compromiso. Es una pena que deje el partido, pero los estatutos están para cumplirlos, ella y cualquier militante del Partido Socialista", apunta.

Por otra parte, augura una legislatura "muy dura" en el Estado porque

"la derecha tiene un sentido patrimonial de las instituciones". "O están ellos o, al que está, leña al mono", agrega.

Mendia indica que, ante la "subida" de la ultraderecha y sus discursos, era necesario "dar una respuesta y había que formar un gobierno a toda costa". La dirigente del PSE-EE asegura que Podemos, de momento, "está siendo un partido leal ante todos los ataques".

Sobre la situación en Cataluña, afirma que Pedro Sánchez cree en el Estado de las autonomías "y a través del diálogo y la convivencia quiere devolver Catalunya al resto de España". "Eso no se va a conseguir de un día para otro. Se necesita tiempo y mucho diálogo. Además, habrá que devolver la política a las instituciones catalanas", añade.