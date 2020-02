Greta Thunberg blinda su nombre como marca comercial en la UE

La conocida activista sueca contra el calentamiento global Greta Thunberg ha iniciado los trámites para proteger tanto su nombre como el movimiento que lidera, 'Fridays for future', como marcas comerciales en el mercado de los 27 países de la UE.



Para blindar ambas denominaciones de un posible uso por parte de terceros, a través de la fundación 'Stiftelsen The Greta Thunberg and Beata Ernman' la activista formalizó la petición el pasado 23 de diciembre de 2019 ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), con sede en Alicante y que se encarga de la protección de la marca, el dibujo y el modelo en el mercado europeo.



Ella misma publicó hace unos días en su perfil de Instagram que tomaba esta decisión porque había gente que estaba constantemente empleando la marca con fines comerciales sin ningún tipo de consentimiento.



Una vez que la solicitud ha sido publicada por la EUIPO, la Euroagencia comunitaria ha abierto un plazo para recursos de hipotéticos afectados antes de que, en el plazo estimado de tres meses, queden oficialmente registradas las marcas solicitadas a favor de Thunberg.



En su petición, la fundación que lleva el nombre de la activista y de su hermana, Beata, piden reservarse el uso en los ámbitos de la publicidad, los seguros, las operaciones financieras y monetarias y los negocios inmobiliarios.



También en lo referente al sector de la educación y formación, el entretenimiento y las actividades deportivas y culturales, además de los fines científicos, tecnológicos y de diseño industrial, principalmente.



La solicitud ante la EUIPO incluye la protección de la imagen figurativa de Greta Thunberg, donde el nombre aparece debajo de un corazón que se asemeja a un globo terráqueo.



La petición de la activista sueca ha sido una de las más de 160.000 peticiones recibidas durante 2019 por la Euroagencia instalada en Alicante para el registro de la marca comunitaria, que otorga al propietario protección en el mercado de Los 27 países de la UE.



Dirigida por el belga Christian Archambeau, la EUIPO también alberga la sede del Observatorio europeo contra la Piratería.



Desde su fundación en 1994, la actividad de la EUIPO ha crecido de modo sostenido y ya ha tramitado más de 2 millones de solicitudes de marcas, así como más de 1,3 millones de peticiones de dibujos y modelos comunitarios de prácticamente todos los países y regiones del mundo.