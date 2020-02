Gibraltar vive con incertidumbre su primera jornada del Brexit

La colonia británica de Gibraltar vive su primer día del Brexit con la sensación de haber empezado por fin a andar un camino sobre el que llevan tres años oyendo hablar y cuyos beneficios y dificultades aún dependen de muchas negociaciones.



En la ceremonia celebrada a medianoche cerca de la frontera, en la que la bandera de la UE fue arriada y sustituida por la de la Commonwealth, se mezclaron los gestos solemnes de las autoridades y algunos gritos de alegría entre el público.



Los gibraltareños, que en el 2016 votaron masivamente en contra de la salida del Reino Unido de la UE (con más de un 96 por ciento de votos a favor de permanecer), emprenden este camino más cansados de las discusiones, los debates, la confusión y la incertidumbre con las que llevan viviendo estos tres años que entusiasmados por abandonar la familia europa.



"No está en nuestras manos hacer nada", dice un gibraltareño, que como todos dentro y fuera de la colonia británica, se preocupa especialmente porque el Brexit no afecte a la fluidez de una frontera por la que cada día pasan 14.700 trabajadores transfronterizos, de los cuales 9.300 son españoles.



Hoy sábado la verja vive una jornada tranquila, sin el trasiego habitual de los días de diario en las horas puntas, cuando hay un fluir incesante de trabajadores apresurados andando, en bicicleta, coches o patinetes.



El fin de semana la verja vive sobre todo otro ajetreo más ligero, el de los gibraltareños que salen fuera de la colonia, un territorio de apenas seis kilómetros cuadrados y con 32.000 residentes, para ir a sus segundas residencias en las provincias de Málaga o Cádiz principalmente, o para ir de paseo, compras, o a visitar amigos o familiares al otro lado de la frontera.



"Lo que más me preocupa es que salir o entrar sea un poco más difícil, pero creo que a todos los políticos les interesa que esta frontera siga siendo un paso fácil, porque es lo que más nos afecta a los ciudadanos, a nivel laboral, familiar, social. Gibraltar y La Línea son dos vecinos con relaciones muy, muy estrechas", comentaba hoy una gibraltareña.



De momento, la incertidumbre sobre cómo acabará afectando el Brexit a Gibraltar continúa, porque ayer sólo supuso la confirmación de que "no hay vuelta atrás" y de que se empieza a andar un camino cuyos beneficios y dificultades aún dependen de muchas negociaciones.