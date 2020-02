Calvo: el feminismo no es un área del Gobierno, sino "la centralidad"

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta Primera, Carmen Calvo, ha asegurado este sábado que el feminismo y la igualdad no es un área o un anexo del Ejecutivo, sino que constituye "la centralidad de la acción política del Gobierno", que está compuesto por 22 Ministerios por la igualdad.



Calvo ha intervenido en la inauguración de la Escuela de Pensamiento Feminista Elena Arnedo, en la que ha defendido que nadie puede ser socialista sin ser feminista, aunque no haya que tener carnet del PSOE para ser feminista, sino tener un planteamiento igualitario de la sociedad.



Ha mostrado su rechazo a que algunas fuerzas políticas "retrógradas" quieran hacer retroceder hitos conseguidos ya por las mujeres como la ley de interrupción del embarazo.



En su opinión, "la ultraderecha" ha elegido "su calendario", "negando el cambio climático y la violencia de género" para combatir el feminismo y el ecologismo.



Por ello, ha animado a "volver a ser radicales de la igualdad" y a "respetar la libertad de todo el mundo y reclamar la igualdad para todo el mundo", "ante ellos y sus acólitos: el PP y lo que queda de Ciudadanos".



Para Calvo, ellos dicen defender la libertad, pero "es la suya, la del haz lo que yo te digo y mira el mundo como yo te digo" y tratan de imponer sus ideas sobre las del resto.



"Por eso -ha continuado- está en riesgo la identidad de España", porque la España actual no coincide con la visión que ellos tienen de ella y creen que los ecologistas y las feministas "estamos desmontando España, cuando solo queremos nuestros derechos y libertades".



Calvo considera que "les inquieta mucho que queramos la mitad de todo y el todo acaba en el cuerpo, que es el campo de batalla para el machismo y el patriarcado".



De ahí, ha precisado, que tomen decisiones como la de implantar el veto "neardental" en los colegios, para que no haya educación sexual, sean contrarios al aborto o fomenten los vientres de alquiler.



La jornada ha sido inaugurada por el secretario de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, quien ha destacado los esfuerzos realizados por los gobiernos socialistas para fomentar el feminismo, así como la presencia de mujeres en la administración.