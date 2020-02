Fallece la escritora estadounidense Mary Higgins Clark

La escritora estadounidense Mary Higgins Clark, conocida como la "reina del suspense", ha muerto a los 92 años de edad, según confirmó su editorial.



"Con profunda tristeza decimos adiós a la "Reina del suspense" Mary Higgins Clark. Falleció en paz anoche, el 31 de enero, a la edad de 92 años, rodeada de familiares y amigos", anunció su editorial, Simon and Schuster.



Conocida como la "reina del suspense", Mary Higgins Clark, nacida en Nueva York en 1927, con ocasión de una visita a Madrid para presentar una de sus obras - "No puedo olvidar tu rostro" - dijo que "el interés de la literatura de suspense y misterio es universal".



Mary Higgins Clark fue autora de éxitos tan significativos en el ámbito anglosajón como la novela "¿Dónde están los niños?" -de la que se han vendido más de cuatro millones de ejemplares- o "Acuérdate de mi" - con más de dos millones. Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine y la televisión.



Autora muy prolífica en el género policiaco, suspense y misterio, cada una de sus novelas se ha convertido en éxito de venta en Estados Unidos y en varios países europeos.



Desde su primer éxito mundial “¿Dónde están los niños?” se convirtió en uno de los referentes del género de suspense. Ha escrito también varias colecciones de relatos, una novela histórica y dos libros juveniles.



Su obra ha merecido los más prestigiosos premios y galardones nacionales e internacionales del género.



Sus últimos libros publicados en español son "No llores por un beso", "El último baile", "Mentiras de sangre", "Sé que volverás" y "Los años perdidos".