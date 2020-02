Gibraltar se despide de la UE con la arriada de la bandera europea

Decenas de personas se han congregado al filo de esta medianoche en la frontera de Gibraltar para presenciar el acto simbólico de deposición de la bandera de la Unión Europea y su sustitución por la de la Commonwealth, un acto con el que se escenifica la salida de Reino Unido de Europa y el inicio del proceso de transición para el Brexit.



Minutos antes de las doce, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, acompañado de los miembros de su Gobierno, ha llegado hasta la zona, donde ya permanecía apostada la banda de Gibraltar Band and Drums Association.



A las doce en punto, coincidiendo con la fecha dada por Reino Unido para el inicio del Brexit, la banda ha comenzado a hacer sonar el Himno de la Alegría, al tiempo que se arriaba la bandera europea. Un gesto simbólico con el que Gibraltar daba una despedida con "amistad y respeto" a su pertenencia a la Unión Europea, después de que un 96% de la población votara en referéndum en contra del Brexit.



Acto seguido, se ha procedido al izado de la bandera de la Commonwealth, al tiempo que la banda hacía sonar el God Save the Queen, entre cánticos y vítores de los presentes.



Un momento histórico, que escenifica la salida del Peñón de la Unión Europea, que ha estado precedido de una declaración institucional de Fabian Picardo en la cadena pública de radiotelevisión GBC.



En la misma, Picardo ha hablado de "ruptura histórica", después de 47 años siendo miembros de la Unión Europea, un momento que viven "imbuidos de tristeza y con el corazón apesadumbrado".



Pese a ello, ha asegurado también que "nos hemos sentido decepcionados y desprotegidos por las instituciones" de la UE, y que el Brexit se produce "con todas las directivas europeas relevantes traspuestas a nuestra legislación".



"Sabemos que estamos más seguros asociándonos con los sistemas británicos y con el Estado de Derecho que conocemos, en el que confiamos y que comprendemos", ha afirmado también el ministro principal.



Pese al tono preocupado de su discurso, Picardo ha incidido en que "no aceptaremos ningún intento de poner en peligro nuestra soberanía, jurisdicción o control sobre cualquier parte de nuestro territorio".



Por su parte, a pie de frontera, el portavoz del colectivo de trabajadores españoles en Gibraltar, Juan José Uceda, ha manifestado su sentimiento de "pena" y "preocupación", porque "a pesar de este tiempo de transición que se abre, viene la hora de la verdad, y veremos qué va a pasar con Gibraltar y con los trabajadores".