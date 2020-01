Cámara Baja de EE.UU. vota restringir acciones militares de Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves dos proyectos de ley que buscan restringir las acciones militares del presidente Donald Trump, en una nueva medida tras una resolución no vinculante avalada semanas atrás a raíz de la operación en la que murió el general iraní Qasem Soleimaní.



Los proyectos, sin embargo, deberán pasar a discusión del Senado, dominado por los republicanos, donde podrían naufragar por falta de votos o, en caso de avanzar, enfrentarse al veto presidencial.



Con una votación de 228-175, la Cámara, de mayoría demócrata, dio vía libre al proyecto conocido como "Ley de no guerra contra Irán", que bloquearía fondos para operaciones militares en Irán o contra ese país, salvo en los casos autorizados por el Congreso.



El proyecto fue impulsado por el congresista Ro Khanna, de California, quien defendió en su cuenta de Twitter que la guerra de Irak fue "el peor error en política exterior del siglo XXI" y que el Congreso no "observará mientras Trump repite el mismo error".



Una segunda iniciativa buscaría derogar una "autorización para el uso de la fuerza militar" (AUMF por su sigla en inglés) de 2002, de la que echó mano Washington para la guerra contra el régimen iraquí de Sadam Husein.



La propuesta, que cosechó 236 votos a favor (11 de ellos republicanos) y 166 en contra, fue promovida por la también legisladora demócrata Barbara Lee.



"Es más urgente que nunca que el Congreso haga su trabajo y evite que el presidente use la fuerza militar sin la autorización del Congreso", señaló Lee en Twitter.



Al referirse a los proyectos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, defendió que el Congreso tiene la responsabilidad de "mantener a salvo al pueblo estadounidense".



"Hace tres semanas, esta Cámara cumplió ese deber al aprobar la 'Resolución de los Poderes de Guerra' para limitar las acciones militares del presidente con respecto a Irán", dijo Pelosi a periodistas, al señalar que están "tomando medidas adicionales para proteger la vida y los valores estadounidenses".



El pasado 9 de enero, la Cámara de Representantes avaló una resolución no vinculante destinada a demostrar su incomodidad con el hecho de que el Gobierno de Trump no les notificará con antelación la operación del 3 de enero que acabó con la vida de Soleimaní, hecho que crispó las tirantes relaciones entre EE.UU. e Irán.