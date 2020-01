China asegura que es capaz de "contener y derrotar" al coronavirus

China aseguró que es capaz de "contener y derrotar" al nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, una epidemia que ya acumula 213 muertos y 9.692 infectados en el gigante asiático y que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia internacional.



"China confía y es capaz de contener de manera efectiva la nueva epidemia de coronavirus y eventualmente derrotarla", afirmó la Comisión Nacional de Salud en un comunicado publicado unas horas después de la decisión de la OMS.



Aunque el 99 % de los casos se han diagnosticado dentro de China, un comité de emergencia de 15 expertos, convocado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró la alerta internacional la tarde del jueves.



Esa alerta se había descartado hace una semana pero ahora ha sido declarada después de la aparición de varios contagios entre personas en países como Alemania, Japón, EEUU o Vietnam en pacientes que no habían viajado recientemente a China.



"El gobierno chino otorga gran importancia a la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus y ha tomado las medidas más estrictas para frenar la epidemia", asegura hoy la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático.



El organismo, añade el comunicado, espera que "la comunidad internacional entienda y apoye los esfuerzos de China para prevenir y controlar la epidemia y realice esfuerzos concertados con China para contener la epidemia y mantener la seguridad sanitaria mundial de acuerdo con las sugerencias del RSI y la OMS".



En la declaración de la OMS el organismo explicó que la alerta se produce "no por lo que está ocurriendo dentro de China sino por la situación en otros países, y porque (el coronavirus) podría extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles".



Asimismo, la alerta mundial "no significa que desconfiemos de China: al contrario, creemos en la plena capacidad de ese país para combatir esta emergencia", aseguró el director general, quien esta semana viajó a Pekín y se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, para analizar el avance de la epidemia.



Esta es la sexta ocasión que la OMS declara este tipo de emergencia global, tras las que activó ante el brote de gripe H1N1 (2009), los de ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el del virus de Zika en 2016.