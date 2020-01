El Reino Unido abandona la UE tras 47 años de participación

El Reino Unido abandona esta noche -a las 23.00 GMT- la Unión Europea (UE), 47 años después de su ingreso en el bloque europeo, para iniciar un nuevo camino, en el que buscará una nueva relación con Europa y negociará acuerdos comerciales.



A la medianoche en la UE, este país pondrá, además, punto final a tres años y medio de disputas internas entre ciudadanos y partidos sobre la conveniencia de quedarse o salir del club comunitario.



El 23 de junio de 2016, los británicos votaron por mayoría salir de la UE, después de una intensa campaña a favor del "brexit" por parte del actual primer ministro, el conservador Boris Johnson.



Antes de la hora señalada, Johnson celebrará hoy una reunión especial del Gobierno en Sunderland, al norte de Inglaterra, donde los votantes apoyaron el "brexit" de manera abrumadora en 2016, antes de pronunciar esta noche un discurso para marcar la retirada.



"Este es el momento en el que amanece y se levanta el telón de un nuevo acto", afirmará Johnson en una intervención que hará a las 22.00 GMT, según adelantó la residencia oficial de Downing Street.



Además del discurso, se proyectará sobre las paredes negras de esa residencia un reloj que hará la cuenta atrás para el "brexit", mientras que los edificios gubernamentales se teñirán de rojo, blanco y azul, los colores de la Union Jack (la bandera británica).



Banderas del país han sido colocadas en la plaza del Parlamento y también en la conocida avenida The Mall, que une el Palacio de Buckingham con la zona gubernamental de Londres.



A pesar de las peticiones de los grupos a favor de la salida de la UE, el reloj Big Ben, en la torre del Palacio de Westminster, no tocará la hora señalada dado que está siendo sometido a reparaciones.



La jornada transcurrirá, además, entre celebraciones y vigilias, por parte de los grupos más a favor del "brexit", entre ellos los seguidores del antieuropeo Nigel Farage, y los proeuropeos que ven con tristeza e incertidumbre la salida del país de la UE.



En la plaza del Parlamento, Farage, con su grupo Leave Means Leave (salir quiere decir salir), pronunciará un discurso ante sus seguidores, unas 10.000 personas, que participarán en una gran fiesta -con música y cómicos-, que estará abierta al público.



Del lado de los proeuropeos, el grupo denominado Nuevos Europeos harán una vigilia ante el edifico Europa House, cerca del Parlamento y sede de la UE, para manifestar su tristeza y desacuerdo por la partida del Reino Unido del bloque de los 27.



Además, la organización "the3million", que representa a los comunitarios en el Reino Unido, montará una fiesta en un pub alemán en el centro de Londres, donde espera reunir hasta 150 personas.



En Escocia e Irlanda del Norte no están previstos festejos ya que estas dos regiones británicas votaron abrumadoramente a favor de continuar en la UE en el plebiscito de junio de 2016.



Para marcar el "brexit", entrará en circulación una nueva moneda de 50 peniques (58 céntimos de euro), en la que figurará el mensaje de "Paz, prosperidad y amistad con todas las naciones".



A partir de mañana -1 de febrero-, el Reino Unido entrará en un periodo de transición con la UE hasta finales de año, en el que ambas partes deberán negociar su futura relación comercial y de seguridad.