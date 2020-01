Guerra sigue sin "dormir por la noche" con Iglesias en el Gobierno

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha reconocido este jueves que es "tan disciplinado" que sigue manteniendo la "tesis" de Pedro Sánchez y no puede "dormir por la noche pensando en" que Pablo Iglesias está en el Gobierno.

"El secretario general de mi partido estaba inquieto, ya no. Ya sé que a otros se les ha pasado esto. Tendrán un mecanismo para rebobinar las posiciones, pero a mi me sigue inquietando", ha asegurado Guerra en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

El que fuera 'número dos' del Gobierno de Felipe González ha recordado con sorna las declaraciones de Sánchez previas a las elecciones generales en las que aseguraba que no podría dormir por las noches con miembros de Podemos en el Gobierno de España.

En este contexto, Guerra ha criticado al PSOE por tender "a los extremos" y ponerse "de acuerdo con los independentistas y con Podemos". Así, también ha cargado contra PP y Ciudadanos por pactar con Vox.

"Los que están en el centro han migrado para formar cuerpo con los extremos. Esto deriva en una situación. En el debate de investidura se dijo repetidamente que hay dos Españas. Yo creía que en los años 70 ya se consiguió que hubiera sola una", ha lamentado.

En esta línea, Guerra se ha referido también a los socialistas catalanes, a los que ha acusado de colaborar en un "desdibujamiento de la posición política" del PSOE. "A lo largo lo pagaremos", ha sostenido, para después opinar que el PSC han logrado "con una habilidad extraordinaria" extender "su posición de ambigüedad" en todo el PSOE.

Respecto a la reunión entre Sánchez con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Guerra ha reconocido que si él "estuviera en su caso" no iría a ver al dirigente catalán. "Solo si yo fuera un antropólogo. Es un hombre de paja, que está trastornado, como el de Bruselas. Solo iría si tuviera un interés antropológico", ha añadido.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Por otro lado, el exvicepresidente se ha referido a la reforma del Código Penal y, en concreto, a los delitos de sedición y rebelión. "No me lo creo todavía. Una reforma exprés no tiene sentido", ha apuntado, para después preguntarse: "¿Por qué se relaciona eso con una bajada de penas".

En este sentido, Guerra ha aseverado que una modificación de la norma no tiene porque significar una reducción de las penas. "Si el Gobierno lo que quiere es facilitar la salida de los presos, hay un instrumento que se llama indulto. Si quieren ser coherentes que apliquen lo que tienen, pero esta vuelta no me parece razonable", ha zanjado.

A su juicio, llevar a cabo una reforma del Código Penal, un documento de una "enorme solidez", requiere de unos tiempos que el Gobierno no está respetando. Para Guerra, sería necesario coordinar este trabajo con una comisión de modificación de la norma.

EL NOMBRAMIENTO DE DOLORES DELGADO "NO HA SIDO NADA ELEGANTE"

Por último, Guerra se ha referido al nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. "Como mínimo no ha sido nada elegante", ha mantenido, recordando que para este tipo de movimientos "se suelen dar dos años" de diferencia.

"Una persona que ha sido ministra y pueda ser fiscal... no hay inconveniente. El PSOE tuvo un ministro (Javier Moscoso) que fue fiscal, pero no fue de un día para otro", ha señalado.