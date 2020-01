Bloomberg promete a latinos el fin de la hostilidad de la era Trump

El exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg lanzó este miércoles su campaña a la Casa Blanca en clave latina, prometiendo a los hispanos mejoras económicas y sociales, soluciones para los indocumentados y el fin de la hostilidad contra esta comunidad impulsada por Donald Trump.



Para presentar sus iniciativas dirigidas a los latinos, Bloomberg eligió la fronteriza ciudad de El Paso, en Texas, escenario el pasado agosto de un tiroteo que dejó 22 muertos, cuando un joven abrió fuego en un centro comercial con el objetivo declarado de atacar a hispanos.



"No es coincidencia que un racista condujese más de 600 millas para venir aquí y disparar a mexicanos", dijo Bloomberg, que responsabilizó a Trump del aumento de los crímenes de odio.



Según recordó, el actual inquilino de la Casa Blanca ha tratado de "demonizar" a los inmigrantes, llamándoles "criminales, violadores y asesinos" y diciendo que hay demasiados hispanos en el país.



"Les ha llamado animales. Ha dicho que nuestro país sufre una invasión y que se enfrenta a una infestación. Eso es lo que llamaban a los judíos en la Alemania nazi. Esto son más que palabras", insistió.



Según el empresario, "los supremacistas blancos oyen ese lenguaje como una invitación o incluso una licencia para matar".



Si logra ganar las primarias y las elecciones, Bloomberg se comprometió a ser el presidente que terminará con la división creada por Trump y unirá al país.



OPORTUNIDADES PARA LOS LATINOS



El exalcalde de Nueva York presentó un plan bautizado "El Paso Adelante", cuyo objetivo, aseguró, es dar "seguridad" y futuro a los 60 millones de latinos que viven en EE.UU.



Esa seguridad, insistió, no es solo protección ante ataques como el de El Paso, sino también seguridad económica, de vivienda o garantías de una educación y una sanidad de calidad.



El plan se estructura en cuatro grandes pilares, empezando por el educativo, con programas para facilitar el acceso a las universidades y ofrecer estudios en instituciones públicas sin coste alguno para personas de bajos ingresos.



Bloomberg también apuesta por apoyar el acceso a créditos y servicios bancarios y lograr multiplicar por dos el número de negocios con empleados propiedad de latinos.



Asimismo, ofreció un plan para mejorar la salud de la comunidad, apoyado en la opción de una sanidad pública, asequible y de calidad que defiende.



SOLUCIONES EN MATERIA MIGRATORIA



La cuarta pata de la estrategia de Bloomberg se centra en arreglar los problemas en el ámbito de la inmigración, empezando por ofrecer una vía a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados.



"Vamos a crear un camino a la legalización y ciudadanía para los 11 millones de personas que viven en las sombras", insistió, asegurando que esa será una prioridad inmediata y que se ve totalmente capacitado para sacar adelante a pesar de "años de inacción".



Bloomberg plantea también proteger de la deportación a los llamados "soñadores", unas 800.000 personas que llegaron a Estados Unidos sin papeles siendo niños y que fueron protegidas por un programa de la Administración de Barack Obama.



Asimismo, el aspirante demócrata dice que trabajará con el Congreso para ofrecer a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) opciones de acceder a la ciudadanía y dijo que expandirá la asistencia legal para los inmigrantes indocumentados.



ACABAR CON LA CRUELDAD EN LA FRONTERA



"En mi primer día en el cargo voy a terminar con la crueldad de la Administración Trump", prometió Bloomberg, que denunció la separación de niños migrantes de sus padres y las condiciones "inimaginables" a las que se les ha sometido.



También dijo que acabaría con las grandes redadas de los servicios de inmigración que se usan para "intimidar a los latinos" y aseguro que la opción de la deportación se dejaría para criminales violentos.



Bloomberg, que entró muy tarde en la carrera por la nominación demócrata, no participará en las primarias de los primeros estados que van a las urnas, pero está gastando enormes cantidades de dinero en publicidad para promocionar su candidatura de cara a los momentos decisivos que llegarán en marzo.



Por ahora, las encuestas le sitúan lejos de los favoritos, pero los últimos sondeos apuntan a un continuado avance a nivel nacional.