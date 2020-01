Los españoles retenidos en China tienen "indicios" de poder salir

La veintena de españoles retenidos en China por el brote de coronavirus, que ha causado más de 130 muertes, tienen "indicios" de que en los próximos días puedan salir del país asiático, según ha dicho a Efe Manuel Vela, uno de los entrenadores del equipo de fútbol Wuhan Three Towns.



La información que disponen los españoles que residen en Wuhan, la ciudad china en la que se ha originado el brote, es que podrán regresar a Europa en uno de los dos vuelos que va a fletar Francia, el primero de los cuales podría salir mañana, según Vela.



En ese primer vuelo no irían los españoles, que podrían hacerlo en el segundo junto a otros europeos retenidos en la ciudad china en función del número de franceses que quieran regresar a su país, ha añadido el entrenador.



Ese segundo vuelo no tiene fecha fija y podría hacer el recorrido entre Wuhan y París en "dos o tres días", según ha informado Vela, quien ha apuntado que si finalmente no pudieran viajar con los franceses, podrían embarcar con otro de los vuelos que están programados con destino a Europa.



Hasta el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene novedades sobre si los españoles viajarán o no en el avión fletado por Francia, según han explicado a Efe fuentes de este departamento. La ministra portavoz de Gobierno, María Jesús Montero, explicó ayer que España está en "estrecha colaboración" con Reino Unido y Francia para la repatriación de sus ciudadanos.



Los españoles que viven en Wuhan han creado un grupo en redes sociales para mantenerse informados de las novedades que puedan ir conociendo, y el hecho de que puedan salir de China esta semana les hace estar "más animados", ha afirmado el entrenador sevillano antes de resaltar que "toma fuerza" su regreso a España.



"Esto es como una montaña rusa: un día estás arriba y otro abajo", ha resumido Vela el estado de ánimo que tienen desde que no pueden salir de la ciudad y se ven obligados a estar en sus casas largas jornadas y salir solo para comprar alimentos, momento en el que comprueban que viven en una ciudad "fantasma" sin casi nadie por las calles.



Los españoles no tienen claro qué tendrían que hacer cuando lleguen a España y solo tienen informaciones no oficiales de que tendrían que pasar una cuarentena antes de poder ir a sus casas.