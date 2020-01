El Gobierno de Bolivia renuncia en bloque para que se forme gobierno

El Gobierno interino de Bolivia presentó su renuncia en bloque, en respuesta a un pedido de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, para facilitar la formación de un nuevo gabinete de "transición" hacia las elecciones de mayo.



La carta de renuncia está firmada por los diecinueve ministros interinos, en atención a la solicitud de la mandataria transitoria, y se espera que durante esta misma jornada se pueda conocer un nuevo gabinete.



Áñez había pedido el pasado domingo la renuncia de los ministros, poco después de que dimitiera la titular de Comunicación, Roxana Lizárraga, con duras críticas a la presidenta interina por su decisión de presentarse a las elecciones del 3 de mayo.



La mandataria transitoria calificó entonces de "usual" este pedido, para poder realizar "ajustes" en el Ejecutivo interino con el fin de encarar el proceso hacia los comicios con un gabinete renovado.



La práctica de renunciar en bloque no es inusual en Bolivia y se solía producir durante la etapa de Evo Morales en torno al 22 de enero, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, cuando el entonces presidente realizaba habitualmente ajustes en su Gobierno.



El nombramiento de nuevos ministros interinos se espera para esta tarde hora local en el palacio de Gobierno en La Paz, con algunos nombres que podrían repetir y el resto caras nuevas en el gabinete.



El anuncio de Jeanine Áñez el pasado viernes de que será candidata a presidenta en los comicios de mayo, al frente de una alianza liderada por su partido, Demócratas, desencadenó numerosas críticas sobre la legitimidad y e incluso la legalidad de su candidatura.



Añez defiende que su candidatura no interferirá en la labor de gobierno, pero sus críticos le reprochan que siempre aseguró que solo estaría en el cargo hasta la formación de un nuevo Ejecutivo tras las elecciones.



Aunque la Procuraduría General del Estado mantiene que no debe renunciar como presidenta interina para poder ser candidata, desde el Movimiento al Socialismo de Morales, entre otros, sostienen que sí tiene que hacerlo porque no es una jefa de Estado electa, sino que accedió al cargo por el mecanismo sucesorio.



La mandataria transitoria asumió el pasado 12 de noviembre al activar ese mecanismo como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de que renunciara Evo Morales, quien denunció un golpe de Estado para derrocarlo, y todos los que constitucionalmente podían sucederle.