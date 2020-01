Otros tres casos de coronavirus en Alemania sin haber viajado a China

Las autoridades sanitarias alemanas han confirmado otros tres casos de contagio con coronavirus, supuestamente relacionados con la primera infección de un paciente de 33 años en Baviera.



El Ministerio de Sanidad bávaro informó de esos nuevos casos, que se suman al contagio confirmado la madrugada pasada, originado por el contacto del hombre afectado con una colega procedente de Shangai que se encontraba de visita en Alemania.



Los cuatro afectados trabajan en la empresa Webasto, en el distrito bávaro de Starnberg, donde había acudido hace unos días a impartir un curso de capacitación la colega procedente de china.



Al parecer la mujer, que había llegado a Alemania el 19 de enero, no presentó síntomas de contagio durante su estancia en el país. De regreso a China empezó a sentirse mal, acudió al médico y dio positivo.



La información del contagio de la mujer se transmitió el lunes a la empresa Webasto en Alemania, que informó de inmediato a sus empleados y a las autoridades sanitarias bávaras.



Tras confirmarse el primer contagio, la noche pasada, las autoridades sanitarias procedieron a tratar de localizar otras posibles infecciones secundarias entre el personal de la empresa u otras personas relacionadas.



El gobierno de Alemania recomendó hoy mismo no viajar a la provincia de Hubei, mientras se estudia una eventual evacuación de los 90 alemanes que se encuentra en esa ciudad.



Hasta ahora, la recomendación del Ministerio de Exteriores a no viajar se limitaba a Wuhan, no al conjunto de la provincia.