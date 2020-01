"El modelo económico de Moreno es la no economía, la ley de la selva"

La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha censurado este martes que el modelo económico del Gobierno que preside Juanma Moreno es "la no economía", esto es "cortarse la mano y no intervenir, la ley de la selva y del más fuerte".

Así se ha expresado Rodríguez en el Parlamento en su turno de réplica a la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un pleno extraordinario celebrado a petición propia para hacer balance del primer año de gobierno en la Comunidad; donde ha criticado que el PP "trata de proyectar una imagen de buenos gestores económicos cuando ofrece la nada".

Tras centrar gran parte de su intervención en los problemas de la infancia por ser el colectivo "más vulnerable", y reclamar la puesta en marcha de una prestación específica para la infancia en situación de pobreza severa; Teresa Rodríguez ha sido muy crítica con la política económica del Ejecutivo andaluz por "bajar los impuestos a las rentas más altas" y también por rechazar la subida del Salario Mínimo Interprofesional "en 50 euros de mierda".

En concreto, se ha referido al consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, a quien ha reprochado que dijera que Andalucía no puede asumir dicha subida cuando "cobra 6.000 euros al mes y tiene una ayuda al alquiler 4.280 al trimestre, por si pasa fatigas", ha ironizado. "Por favor, tengan un poco de vergüenza", ha apostillado.

En cuanto a la financiación, Rodríguez ha afeado al Ejecutivo andaluz que se queje de que España le debe dinero a Andalucía, de que no devuelve lo que le debe del IVA o de los mecanismos de intervención en las cuentas, cuando son medidas que "estableció el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro".

"Han sido los reyes de montar la intervención de otras instituciones, y ahora toman de su propia medicina", ha agregado para asegurar que a su formación le parecía mal antes y también le parece mal ahora, "ustedes cambian discurso".

En cualquier caso, la portavoz de Adelante ha incidido en que el quid de la cuestión es que el Estado aborde cuanto antes la reforma del sistema de financiación autonómica, cuando ha garantizado que su grupo no renunciará "ni un poquito" al documento que aprobó el Parlamento en la pasada legislatura por el que reclamaba 4.000 millones más para la comunidad.

"Exigimos justicia para Andalucía entonces y ahora, no tenemos dos rasero", ha agregado Rodríguez en otro momento de su intervención, cuando ha dicho que "no puede haber una guerra por los recursos entre los territorios sino que hay que aumentar la tarta, y para eso hace falta una buena reforma fiscal".

No obstante, ha avisado a Moreno de que "no se puede pedir dinero con una mano y agujerar los ingresos bajando los impuestos a las grandes fortunas con la otra", al tiempo que ha rechazado que el Gobierno asegure que ha aumentado la recaudación pese a las rebajas fiscales, pues cree que esto ocurre "por el crecimiento económico, por el SMI y por las pensiones".

Así las cosas, Teresa Rodríguez ha sido muy crítica con la política económica del cogobierno del PP-A y Cs que es "la nada, el no proyecto, la bajada masivas de impuestos o la eliminación de obstáculos a los más poderos".

También ha criticado la puesta de la Junta por la colaboración público-privada, "que en casos como la Gürtel o la Púnica, le viene bien al PP pero no a Andalucía", o cuando ha advertido de que "venden nuestra tierra a precio de saldo" porque "quieren que vengan inversores pero les da igual si son garantistas con el medio natural, con los derechos laborales o si pagan impuestos aquí, quieren que vengan a invertir y se lo lleven calentito".

"GENTE MENDIGANDO UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA"

Tras haber avisado de que la bajada de impuestos a los más ricos incide negativamente en los servicios públicos, Teresa Rodríguez ha alertado de que "no se pueden rebajar impuestos a las grandes fortunas mientras hay una fila de gente mendigando una prueba diagnóstica, pidiendo una cita a su médico o diagnosticado de cáncer y al que no llaman para someterse a una resonancia".

"Dicen que esta situación es consecuencia de una política de recortes en sanidad, pero eso empezó con un Real Decreto del Gobierno de Rajoy, eliminémoslo ahora", ha apostillado.

También ha lamentado la política educativa del Ejecutivo de Moreno pues "han sido muy claros apostando por la concertada y cerrando líneas en la pública", en lo que para Adelante es "un modelo segregador y que elimina la posibilidad de la escalera social que necesitan los niños". En líneas generales, ha dicho que su gestión en este marco "hace aguas, ha sido un año nefasto".

"NO PUEDE ESTAR CON DIOS Y CON EL DIABLO"

Teresa Rodríguez se ha referido al gran acuerdo sobre la violencia de género que ha planteado Moreno porque "no puede ofrecer un pacto cuando ya ha decidido con quien pactar, no puede estar con Dios y con el diablo, no puede pactar con Vox que es negacionista de la violencia machista y tratar de encontrar un gran pacto", por eso le ha reclamado que "al menos desarrolle leyes aprobadas" en este marco.

Y sobre la revolución verde a la que ha aludido el presidente en su discurso, la presidenta de Adelante ha dicho esperar que "no se refiriera al verde de los campos de golf como el que quiere poner en marcha en el desierto en Taberna, al verde del olivar intensivo que seca los acuíferos; o al verde de los vertidos de algunas grandes empresas".

POR LA INFANCIA

Teresa Rodríguez ha comenzado su intervención pidiéndole al presidente que reflexione acerca del tratamiento que la comunidad da a los menores extranjeros no acompañados (mena) que están bajo su tutela, porque "no pueden ser solo una cuestión de seguridad como ha pactado con Vox", a la par que se ha referido a la pobreza infantil que en Andalucía alcanza una tasa "inasumible" y "sigue siendo una realidad dolorosa".

De este modo, ha asegurado que es necesario un plan de emergencia que palie la situación de estos niños, cuando ha criticado que, por contra, el Gobierno andaluz "reduce en 50 millones la Renta Mínima de Inserción (RMI), que podría ser una herramienta para atender de manera inminente esta situación de emergencia".

"Habla mucho de la familia pero como si fuera un negocio, una sociedad anónima, para luego vincularla al impuesto de sucesiones y donaciones", ha rechazado Rodríguez antes de hacer hincapié en que en Adelante piensan en las familias pero no las que heredan como hace el Gobierno sino las que tienen miserias, "que son demasiadas en esta tierra".

No obstante, asume que la RMI no ha servido para arreglar los problemas de la infancia, de ahí que proponga, en línea con lo recomendado por la OCDE o la Comisión Europea, introducir en la Ley de la Infancia una prestación específica "para los niños que estén en situación de pobreza severa".

Ya en la réplica, también se ha referido Teresa Rodríguez a las "exageraciones" que a su juicio plantea el Gobierno andaluz "cuando hablan de armarios y jacuzis que se encuentran en San Telmo", de modo que le ha pedido a Moreno que en vez exagerar "se adopten medidas que eviten casos de corrupción como la ley de cuentas claras y abiertas que proponemos y que ya está en marcha en otras comunidades".