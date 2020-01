China recomienda no evacuar a los extranjeros de Wuhan

Las autoridades chinas han recomendado al resto de países de la comunidad internacional que no evacúen a sus nacionales de la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus que tiene en jaque al gigante asiático, aunque varios países europeos tienen previsto hacerlo, entre ellos España, que tiene a 20, incluidos varios miembros del equipo de fútbol local Wihan Three Towns.



El Ministerio de Exteriores convocó a todos los representantes diplomáticos acreditados en Pekín para exponerles los detalles de la lucha contra la epidemia y pedirles que mantengan la calma y no evacúen a sus ciudadanos de Wuhan, ciudad en cuarentena de la que desde el pasado jueves no se puede salir ni entrar.



Fuentes diplomáticas indicaron a Efe que las autoridades chinas no van a prohibir sacar a los extranjeros de la ciudad pero sí intentan desmotivar a sus gobiernos para que lo hagan, al considerar que puede suponer un riesgo añadido para la propagación de la enfermedad.



En este sentido, piden que se respeten los 14 días de cuarentena estimados en base al tiempo de incubación del virus, lo que supondría que los residentes de Wuhan deberían permanecer en la ciudad al menos hasta el próximo 6 de febrero.



PARA LOS ESPAÑOLES "CADA VEZ SE HACE MAS DIFICIL"



Los cerca de 20 españoles que continúan atrapados en Wuhan, la mitad de ellos miembros del cuadro técnico del equipo de fútbol local Wuhan Three Towns F.C. continúan sin registrar síntomas del virus, pero reconocen que la situación se hace cada día más difícil, encerrados en sus casas y viendo como aumentan los casos de la neumonía.



"Llevamos seis días y cada vez se hace más difícil. Vas escuchando las cifras que se manejan, al final cada día te vas preocupando más. Lo que queremos es poder salir lo antes posible", dijo a Efe Oliver Cuadrado, antiguo portero en la liga española y hoy preparador de guardametas para la cantera del equipo de Wuhan.



También el sevillano Pedro Morilla, director deportivo del Wuhan Three Towns aseguró que están dispuestos a pasar "todos los exámenes y pruebas necesarias" para garantizar que no transmitirán nada a nadie, pero recalcó que lo que quieren es salir de la ciudad cuanto antes.



"Parece que nosotros, que estamos bien, somos ahora el peligro, cuando el peligro real fue todo el tiempo que estuvo la ciudad sin cuarentena y ahí sí que salió todo el mundo sin control ninguno", dijo Morilla, que jugó en los juveniles del Betis y fue entrenador del Granada.



España continuaba hoy las gestiones para intentar evacuar a sus nacionales, junto a otros países europeos como Francia, Alemania o el Reino Unido.



Los evacuados en cualquier caso tendrían que someterse a procedimientos de cuarentena bien en España o en otro país europeo con el que se pueda acordar una repatriación conjunta, indicaron a Efe fuentes diplomáticas.



MUCHOS ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS



En Wuhan se han quedado atrapados igualmente decenas de latinoamericanos, gran parte de ellos estudiantes, que se encontraban cursando estudios con una beca concedida por alguna universidad china.



Es el caso de los doce peruanos registrados en la ciudad, todos ellos estudiantes, que permanecen en sus viviendas del interior del campus, donde se organizan comedores comunales para no tener que salir del recinto universitario.



El embajador de Perú en China, Luis Quesada, confirmó a Efe que todos se encuentran bien de salud y que su país "ha seguido el consejo de la autoridad china, en el sentido de que es preferible que se queden allí".



"La recomendación china es la de evitar evacuaciones que podrían acarrear un mayor riesgo. De todos modos, seguimos monitoreando la situación que va cambiando día a día", indicó Quesada.



Similar es la situación de Colombia, que cuenta con 14 nacionales registrados en Wuhan, 12 de ellos estudiantes igualmente becados por las universidades del país asiático.



Todos se encuentran bien de salud, algo asustados por lo que está pasando pero tranquilos, indicaron a Efe fuentes diplomáticas colombianas y explicaron que Bogotá no contempla ningún plan de evacuación por el momento.



Argentina tiene también en la ciudad epicentro del virus cuatro estudiantes, además de dos familias, que suman un total de 12 nacionales, todos ellos sin ningún síntoma de la neumonía, el mismo número que tiene México.



Chile, por su parte, tiene registradas a nivel consular a once personas, aunque cuatro de ellas se encontraban fuera de Wuhan y de su provincia de Hubei cuando se decretó la cuarentena.



NO INSCRIPCION EN LOS CONSULADOS DIFICULTA RECUENTO



En casos como estos, todas las embajadas advierten de que muchos ciudadanos no se inscriben en los registros consulares por lo que resulta muy difícil tener constancia exacta del número de nacionales en una ciudad determinada.



El Gobierno chino ha recalcado que cualquier extranjero que quiera abandonar la ciudad debe hacerlo por sus propios medios, ya que no funciona el transporte público en Wuhan, tras realizar una solicitud de salida a las autoridades locales.



Eso sí, de aprobarse la solicitud de salida, cualquiera que salga de la ciudad por sus propios medios por vía terrestre deberá someterse a una cuarentena en la primera ciudad que se encuentre a su paso.