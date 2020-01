Netanyahu retira su solicitud de inmunidad por los cargos en su contra

El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, retiró hoy su solicitud de inmunidad al Parlamento para evitar el juicio por cargos de corrupción, que previsiblemente iba a rechazar la Cámara.



"Notifiqué al presidente de la Knéset que retiro mi solicitud de inmunidad", informó Netanyahu desde Washington a través de su cuenta de Facebook.



El mandatario agregó que no permitirá que sus rivales políticos "utilicen este asunto" para interferir en el "paso histórico" que liderará, en referencia al plan de paz que presentará hoy el presidente de EE.UU., Donald Trump.



La decisión llega horas antes de que la Knéset (Parlamento israelí) tuviera previsto votar la formación del comité especial que iba a evaluar su inmunidad, para después llevarla al pleno de la Cámara, donde Netanyahu no tiene mayoría.



De esta manera, el jefe de Gobierno en funciones no podrá volver a solicitar la protección parlamentaria y deberá someterse a juicio por cargos de cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos separados de corrupción.



El fiscal general del Estado, Avijai Mandelblit, podrá presentar ahora formalmente la acusación ante la corte de Jerusalén, dando lugar al comienzo de los procedimientos legales, que podrían tomar varios años.



Netanyahu describió el debate en torno a su inmunidad como un "circo" y de "juego sucio" en el Parlamento, y enfatizó la importancia de centrarse en las conversaciones en Washington para garantizar la seguridad de los israelíes "durante generaciones".



Su principal rival político, el líder centrista Beny Gantz, que este lunes también se reunió con Trump en la Casa Blanca para abordar el plan de paz, dijo hoy que "nadie puede conducir un Estado y al mismo tiempo enfrentar tres serios casos criminales".



El procesamiento de Netanyahu no le inhabilita para los comicios del próximo 2 de marzo, pero el Tribunal Supremo se tendrá que pronunciar sobre si puede recibir el mandato para formar Gobierno tras las elecciones.



El apodado "Bibi" se convertirá así en el primer mandatario en concurrir a unos comicios con un procedimiento judicial en marcha.