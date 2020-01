Guaidó avala contactos de Canadá con Cuba para resolver la crisis

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, declaró este lunes en Ottawa que ve "positivos" los contactos que Canadá mantiene con Cuba para resolver la crisis venezolana, al tiempo que se negó a revelar si se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump.



Guaidó, que llegó hoy a Canadá como parte de su gira mundial para recabar apoyos, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores canadiense, Francois-Philippe Champagne, y tiene previsto celebrar un encuentro a última hora del lunes con el primer ministro, Justin Trudeau.



Canadá, uno de los principales promotores del llamado Grupo de Lima sobre Venezuela, es uno de los países que consideran a Guaidó como presidente "provisional" de Venezuela y se niega a reconocer al Ejecutivo de Nicolás Maduro.



Durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión con Champagne, Guaidó aprobó las reuniones que el Gobierno canadiense ha mantenido en los últimos meses con las autoridades cubanas para intentar desbloquear la crisis venezolana.



"No es un secreto que Cuba ha sido parte del soporte no sólo ideológico sino también a nivel de inteligencia en lo que ha sido el proceso venezolano. Nuestra intención es que todos sean parte de la solución", afirmó Guaidó.



"Creemos que las gestiones que ha tenido Canadá con los distintos países, incluido Cuba, son muy positivas para poder encontrar una solución, para aproximar rápida una transición en Venezuela, entendiendo la participación que han tenido en los últimos años", añadió el líder opositor venezolano.



Por su parte, Champagne señaló que Canadá seguirá manteniendo conversaciones con Cuba sobre la situación venezolana y eso es algo que trató durante su reunión con Guaidó.



"El presidente y yo hemos conversado sobre los esfuerzos adicionales que vamos a acometer de forma conjunta, no sólo Canadá como parte del Grupo de Lima sino la comunidad internacional", dijo Champagne.



"Me gustaría reconocer el liderazgo y valentía del presidente al pedir a Canadá que mantenga sus esfuerzos. El objetivo sigue siendo el retorno de la democracia y los derechos humanos en Venezuela a través de unas prontas elecciones libres y justas", añadió el ministro de Exteriores canadiense.



Champagne también señaló que tras las conversaciones que Guaidó y su equipo mantendrán hoy con el Gobierno canadiense, Ottawa decidirá cuáles son los siguientes pasos a dar y con qué países se reunirán en las próximas semanas, de los cuales cree que "Cuba será uno".



Por otra parte, Guaidó se negó a revelar si se reunirá con Donald Trump en los próximos días como parte de la gira mundial que está haciendo, antes de regresar a Venezuela.



"Iremos informando de la agenda en los próximos días", dijo Guaidó cuando se le preguntó si se reunirá con Trump. El líder venezolano justificó su reticencia a revelar su agenda porque "nos enfrentamos a una dictadura y hay cosas que nos gustaría decir y cuáles van a ser las próximas reuniones".