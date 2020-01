Un hombre de 82 años mata a su mujer en Lugo y se suicida

Un hombre ha matado a su mujer en el municipio lucense de A Pastoriza, concretamente en la parroquia de Crecente, y posteriormente se ha quitado la vida, en un presunto crimen de violencia machista que investiga la Guardia Civil, según han apuntado hoy a Efe fuentes de este cuerpo.



Fueron la nieta y su pareja los que encontraron el cadáver de la víctima, M.I.F, de 79 años, tendida boca arriba en el suelo de la cocina alrededor de las 20:30 horas de ayer. La mujer presentaba un fuerte golpe en la cabeza y abundante sangre, además de varios cortes en la cara y cuello.



Hasta el lugar acudió una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Meira y otra del de Villalba, que hallaron en la encimera de la cocina tres cuchillos ensangrentados y una cuarta hoja, también manchada, próxima al cadáver.



Mientras, el cadáver del hombre, de 82 años, fue hallado en el exterior de la vivienda bajo una ventana que estaba abierta y por la que pudo haberse precipitado.



El presunto asesino, que carecía de antecedentes por violencia machista y sobre quien, por tanto, no pesaban medidas cautelares, tenía también cortes en la muñeca y calzaba una sola zapatilla, idéntica a otra que estaba en la cocina.



Alrededor de las 2:30 horas, agentes de Criminalística y la Comisión Judicial procedieron al levantamiento de los cuerpos. De la investigación se está ocupando el Juzgado de Guardia de Mondoñedo.



La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha indicado en su cuenta oficial de Twitter que está recabando información sobre esta nueva agresión mortal.



Según fuentes de la investigación, el matrimonio residía en un domicilio unifamiliar en la parroquia de Crecente, junto a su hija y su yerno y una nieta y su novio.



A Pastoriza ha celebrado esta tarde un pleno extraordinario en el que ha decretado dos días de luto oficial por este crimen, una "tragedia" que según el alcalde, Primitivo Iglesias, ha provocado un “profundo impacto” en los vecinos de este municipio de la provincia de Lugo.



Seguidamente, Iglesias y miembros de la corporación municipal han guardado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento de A Pastoriza.



“Cuando se supo la noticia, nadie daba crédito. Es una familia muy conocida y apreciada”, dijo el regidor local, que asegura que "nadie se imaginaba esta tragedia”.



Por su parte, la teniente de alcalde del municipio de A Pastoriza, Elba Carrera (BNG), reconoció que "nada hacia el exterior podía hacer pensar en lo que pasó", ya que el matrimonio "de puertas para fuera" formaba una "pareja muy unida".



Carrera precisó que la víctima "estaba muy pendiente de él, porque tenía sus limitaciones físicas, e iban juntos a las actividades municipales” e incluso a los "viajes del IMSERSO".



De confirmarse que se trata de un nuevo asesinato machista, la de A Pastoriza sería la sexta víctima en lo que va 2020 y se elevarían a 1.039 las mujeres muertas en casos de este tipo de violencia desde 2003, año en que comenzaron a registrarse estos homicidios.



Además, se encuentran en investigación dos posibles casos más en Toledo y Granada.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado a través de Twitter su repulsa ante el crimen: "Tres asesinatos machistas en una semana. No hay palabras que puedan transmitir el dolor y la condena a este horror que no cesa. Ni una menos. Firmes frente a la violencia de género".



Por otro lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dejado el siguiente mensaje en la misma red social: "Un abrazo para la familia y amistades de la mujer asesinada en Lugo ayer. Y gracias a todos y todas las profesionales que trabajan sin descanso para hacer frente a la violencia machista. Nos queremos vivas".



La Xunta de Galicia también ha expresado su condena ante este crimen en un comunicado, en el que declara que, de confirmarse que se trata de un caso de violencia de género, llama a toda la sociedad a rebelarse contra esta "lacra repudiable".



Formaciones políticas gallegas también han condenado este nuevo caso. "Mientras hay quien sigue negando que existe, el machismo sigue matando. No viviremos en libertad hasta que erradiquemos la violencia machista", ha tuiteado En Marea.



Galicia en Común, por su parte, ha lamentado que la violencia machista golpee de nuevo Galicia: "Seguiremos luchando, día a día, para que ninguna mujer tenga que sufrir este grado de violencia intolerable. Ni una menos".



Sobre este nuevo crimen machista, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dejado el siguiente mensaje en Twitter: "Un abrazo para la familia y amistades de la mujer asesinada en Lugo ayer. Y gracias a todos y todas las profesionales que trabajan sin descanso para hacer frente a la violencia machista. Nos queremos vivas".



Formaciones políticas gallegas han condenado este nuevo caso. "Mientras hay quien sigue negando que existe, el machismo sigue matando. No viviremos en libertad hasta que erradiquemos la violencia machista", ha tuiteado En Marea.



Galicia en Común, por su parte, ha lamentado que la violencia machista golpee de nuevo Galicia: "Seguiremos luchando, día a día, para que ninguna mujer tenga que sufrir este grado de violencia intolerable. Ni una menos".