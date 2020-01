Condenado por pelea en las Tres Mil tras tres años en busca y captura

La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto dos años de cárcel a un hombre que, después de permanecer casi tres años en busca y captura, fue juzgado por intentar matar a dos hombres durante una refriega en las Tres Mil Viviendas y consiguió un acuerdo para ser condenado por dos delitos de lesiones.



En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Sección Cuarta condena a D.F.F. a un año de prisión por cada uno de los delitos, con la agravante de actuar con el auxilio de terceras personas y la atenuante de drogadicción, y a una multa de 1.800 euros por un delito de daños en el coche donde estaban las víctimas.



El tribunal también lo obliga a pagar conjuntamente con otros dos varones, ya condenados por esta misma causa en sentencia del 21 de diciembre de 2017, una indemnización de 6.000 euros por las lesiones y secuelas y de 924,51 por los daños en su vehículo a una víctima y de 1.500 euros a la otra.



El encausado iba a ser juzgado por dos delitos de homicidio en grado de tentativa este 22 de enero, más de dos años después del primer juicio, porque estuvo en rebeldía desde el 8 de febrero de 2017 al 26 de noviembre de 2019.



Sin embargo, la Fiscalía de Sevilla y su abogado alcanzaron un acuerdo de conformidad antes de la vista oral y la acusación pública, la única que ha sido parte en el proceso, rebajó la calificación del delito.



La Sala, que dictó sentencia firme 'in voce', considera probado que el 24 de septiembre de 2013, sobre las 22.00 horas, las dos víctimas estaban dentro de un coche en las Tres Mil Viviendas "cuando fueron rodeados por un grupo de personas", entre las cuales se encontraban M.H.S. y M.H.S., ya condenados, así como D.F.F.



La semana antes se había producido una discusión entre uno de los acusados y los agredidos "en relación con una hija" de M.H.S., quien advirtió a los otros dos "que no volvieran a aparecer por el barrio".



"Al apercibirse esa noche de la presencia nuevamente en el barrio" de ambos, los tres encausados y "varios vecinos más del lugar" se acercaron al coche y, "con intención de darles un fuerte escarmiento por haber vuelto al barrio, arrojaron piedras contra el vehículo y lo golpearon con palos", prosigue la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).



"En ese contexto", M.H.S. abrió la puerta del conductor "armado con un bastón terminado en punta metálica y se lo clavó" a I.M.M. "en el costado izquierdo a la altura de la séptima costilla".



D.F.F. y el otro procesado "se dirigieron al asiento del copiloto" y "agredieron" a la otra víctima "utilizando objetos punzantes, concretamente un cuchillo de mango celeste".



Como consecuencia del suceso, I.M.M. sufrió una herida incisa en el hemitórax izquierdo con perforación del diafragma, unas lesiones que "provocaron un riesgo grave para su vida de no haber mediado la intervención quirúrgica urgente".