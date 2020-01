Aprobado que Luz Belinda Rodríguez sea diputada no adscrita

La parlamentaria Luz Belinda Rodríguez es desde este viernes diputada no adscrita en la Cámara autonómica después de que la Mesa de la Diputación Permanente haya admitido a trámite el escrito de Vox, firmado por los once diputados restantes, en el que se le "expulsa", han confirmado fuentes parlamentarias.



El partido registró el miércoles un escrito informando a la Presidencia del Parlamento de que un día antes se había expulsado a esta diputada, ya que la formación denuncia su "reiterada falta de compromiso y el anómalo comportamiento", que había supuesto que se le advirtiera "por diversas causas" desde hacía meses.



Vox asegura que Rodríguez se negó a aceptar las directrices del grupo, no cumplía con los compromisos adquiridos y presentaba iniciativas contrarias al ideario, además de hacer uso de sus redes sociales "para dañar al partido y atacar a sus compañeros".



Sin embargo, la diputada, que seguirá como no adscrita y no entregará el acta, anunció antes que se marchaba ella y denunció acoso laboral, y advierte de que hay otros diputados y concejales de Vox que sufren la misma "labor obstruccionista" de la dirección.