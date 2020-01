PNV no ve incorrecto modificar los delitos de sedición y rebelión

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reconocido que no ve "incorrecta" una posible modificación de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, pero ha criticado las formas que se están siguiendo y que "alimentan la polémica". Asimismo, ha advertido de que si el Ejecutivo español quiere incluir un delito de convocatoria de referéndum en el Código Penal "igual se encuentra dificultades para hacer la reforma penal en conjunto".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el representante jeltzale ha señalado asimismo que, si Vox pudiera, "ilegalizaría" al PNV, llevarían a prisión al lehendakari "y no les temblaría el pulso".

Tras afirmar que el inicio del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos está siendo "bastante movidito y con un guión previsto", ha lamentado que PP, Vox y Cs siguen "empeñados en las mismas formas y tácticas".

"Su esperanza es que los presupuestos no se aprueben y la manera de hacerlo es provocar dudas e inestabilidad en los socios parlamentarios que pudiera tener el Ejecutivo. Vamos a asistir a bastante tensión en los próximos meses, pero si los Presupuestos salen adelante el tono irá bajando", ha confiado.

Por otro lado, ha reconocido que al PNV "le parece bien la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", aunque "a Euskadi será una de las Comunidades que menos le afecte". Según ha defendido, es necesario que el mismo vaya "en progresión hacia los 1.200 euros, pero evidentemente no va a ocurrir el año que viene".

Cuestionado por la posibilidad de que se lleve a cabo una reforma del Código Penal que afecte, entre otros al delito de rebelión, Esteban ha afirmado que "estas cosas se proponen y se hacen", de tal forma que no cree que "alimentar la polémica para que la derecha pueda hacer política con este tema" sea "lo que se debía haber hecho".

Tras reconocer que al PNV una modificación no le parece incorrecta, "sino todo lo contrario", ya que "los paralelismos con la legislación europea deja mucho que desear, al estar mal definidos los delitos y las penas ser absolutamente desproporcionadas", Esteban se ha cuestionado si era necesario "generar esta discusión de forma muy adelantada". "Quizá no. Quizá habría que haberlo planteado concretamente para discutir con menos especulaciones", ha argumentado.

De este modo, ha reconocido que desconoce si la posible modificación supone "un pago a ERC" ya que, entre otras cuestiones no se sabe "cómo se quiere definir el delito de rebelión". A su juicio, si es para definir "claramente" que tiene que existir violencia "sería positivo y ayudaría a aclarar las cosas".

"Creo que va a afectar evidentemente a los catalanes, y si la modificación reduce las penas se podrían beneficiar de eso. Si está ligado o no, no lo sé pero las condenas son desproporcionadas y tengo claro que hay que actuar políticamente en este asunto y que unas formas son más sencillas que otras", ha añadido.

SI INCLUYE DELITO DE CONVOCATORIA DE REFERÉNDUM, HABRÁ DIFICULTADES

En todo caso, ha señalado que el cambio no supondría un indulto, aunque "podría provocar una reducción de penas". Asimismo, ha advertido de que si el Ejecutivo "también quiere incluir un delito de convocatoria de referéndum que ahora no existe igual se encuentra dificultades para hacer la reforma penal en conjunto". "Ese tema no lo veo, no me veo votando a favor en el Congreso", ha añadido.

Por todo ello, ha considerado que se está ante una polémica "que no se debía haber creado y que es un tanto artificial". "Si tienes las ideas claras, haz una propuesta para que se haga de manera clara y racional sobre algo concreto, ya que tampoco ERC sabe qué propone el Gobierno", ha criticado.

TORRA

Cuestionado por la decisión del Tribunal Supremo de mantener inhabilitado como diputado al presidente catalán, Quim Torra, ha advertido de que se trata de una decisión con "consecuencias políticas" y que va a levantar "olas". Asimismo, ha reprobado la postura del PP, "metiendo cizaña" en el ámbito catalán con el objetivo de que el apoyo de ERC a los presupuestos "se caiga".

"La batalla política la derecha la quiere trasladar al ámbito judicial. Durante años, el sistema de elección de jueces ideológicamente han sido decisiones conscientes y políticas. El PP siempre ha tenido muy claro que debe controlar ese ámbito e intentarán utilizar la justicia como contrapoder", ha señalado, para añadir que la justicia debiera ser "consciente de ello" si quiere preservar su prestigio.

Asimismo, ha rechazado las afirmaciones del líder del PP, Pablo Casado, en las que éste reprochaba que se asumiera a EH Bildu "interlocutor político" y que el lehendakari propusiera el acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas.

Esteban ha recordado que en la actualidad "no hay actividad terrorista y ETA ha desaparecido como organización", aunque hay "una organización política que ha estado cercana y ligada" a ella.

"A mí también me parece escandaloso que el PP haga sus sociedades con algún otro partido y las hace" --en referencia a Vox--. "Cumplimiento de la ley es lo que deberíamos hacer y pedir acercamiento de presos es una cuestión que ayudaría en esta reconciliación que todavía tardará tiempo", ha valorado.

"NO TIENEN ÚNICA VOZ"

En este sentido, ha afirmado que las víctimas del terrorismo "no tienen una única voz", aunque Pablo Casado "solo escucha a unos" y ha incidido en que el acercamiento de reclusos significaría cumplir "la ley", y es "un acto más bien humanitario hacia las familias no tanto hacia los presos".

"Que se diera me parece lo más normal del mundo pero a Casado no le hemos visto moverse un ápice en términos de curar heridas y sí en términos de mera venganza", ha acusado.

Respecto a la iniciativa presentada por Vox para ilegalizar partidos independentistas, Esteban ha afirmado que al PNV no le inquieta pero "nos sentimos incluidos".

"Demuestran el talante que tienen y lo que representan. Claro que lo dicen en serio y tienen su público... Adelante con los faroles y que nos ilegalicen. Si pudieran nos ilegalizarían y nos llevarían a prisión y no les temblaría el pulso. Llevarían a la cárcel al lehendakari, a mí...¿Van a poder? Vamos a verlo. Nos ha tocado de todo, pero a Vox y a su dirigente y diputado por Madrid Santiago Abascal le aseguro éxito cero en la sociedad vasca", ha finalizado.