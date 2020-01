Abás advierte a Israel y EEUU de "no cruzar líneas rojas"

El presidente palestino, Mahmud Abás, advirtió hoy a Israel y Estados Unidos de "que no crucen líneas rojas" tras hacerse público que ambos países abordarán el próximo martes en Washington el plan de paz con los palestinos, el llamado "Acuerdo del siglo".



Abás "rechazará cualquier medida de EE.UU. que viole el derecho internacional", aseguró su portavoz, según informó la agencia oficial de noticias Wafa.



El presidente estadounidense, Donald Trump, recibirá el día 28 al primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, y al líder centrista, Beny Gantz, para tratar en una reunión los detalles de su propuesta, sobre la cual trabaja desde hace años y de la que no se ha publicado aún su contenido político.



Según medios locales, EE.UU. revelará estos próximos días los pormenores de su iniciativa. Podría incluir el reconocimiento de la soberanía israelí sobre las colonias judías en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, y contemplar un Estado palestino en áreas reducidas en una fase posterior.



"Si el plan se publica según los detalles que han salido a la luz hasta el momento, que rechazamos vehementemente, el liderazgo palestino anunciará una serie de pasos para salvaguardar nuestros derechos legítimos", dijo el portavoz de Abás.



Las autoridades palestinas rechazan cualquier propuesta de paz de EE.UU., a quien no consideran mediador y con quien no tienen contacto desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital israelí a finales de 2017 pese a las resoluciones de la ONU.



Abás se enteró de las novedades mientras se reunía en la ciudad cisjordana de Belén con el presidente ruso, Vladimir Putin, que hoy llegó a la región para asistir al Quinto Foro Mundial del Holocausto, organizado por Israel, un importante acto diplomático en el que participaron más de cuarenta líderes mundiales.



El dirigente palestino también se reunió ayer con el presidente francés, Emmanuel Macron, y mañana recibirá al príncipe Carlos de Inglaterra.