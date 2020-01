Ricky Martin pide la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico

El artista Ricky Martin pidió este jueves la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por su gestión de la crisis de los terremotos en la isla, después de conocerse que no se distribuyeron a los damnificados víveres almacenados en un área cercana a los temblores.



"Hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días donde hay niños y niñas, hombres, mujeres literalmente viviendo en la calle sin un techo, sin estabilidad porque nada avanza, porque nada se concreta", señaló el cantante puertorriqueño en un vídeo divulgado a través de su cuenta en la red social de Instagram.



"Hombres, mujeres, voluntarios, el tercer sector, la empresa privada, ellos están haciendo el trabajo que usted tiene que hacer", dijo el artista en tono muy indignado con la jefa del Ejecutivo local.



Martin señaló que le llega información "de gente de mucha credibilidad" que sugiere que "usted no es lo suficientemente honesta".



"Los campamentos siguen ahí y las personas siguen ahí durmiendo sin un techo y usted para colmo convoca hoy a los medidos para que le tiren fotos con los damnificados, pero no se pueden hacer preguntas", resaltó.



"No existen mecanismos jurídicos para que usted se largue y paguen por todo lo que nos están haciendo sufrir, pero la buena noticia es que en noviembre vienen elecciones y el pueblo se rebelara más que nunca", concluyó el artista, que estos días está en Puerto Rico trabajando en la promoción de su último trabajo.



La Policía puertorriqueña lanzó al final de este jueves gases lacrimógenos para dispersar a las personas que se manifestaban en San Juan para pedir la dimisión de la gobernadora por la atención a los damnificados de los terremotos.



Las fuerzas del orden recurrieron a los gases lacrimógenos después de varias advertencias a los cientos de personas que permanecían frente a La Fortaleza, sede del Ejecutivo en San Juan, horas después de que finalizara la manifestación encabezada por artistas en la que se exigió la salida de Wanda Vázquez del Ejecutivo.