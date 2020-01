Renfe ofrecerá 10.000 billetes del Avlo a 5 euros a partir del lunes

Renfe pondrá a la venta el lunes y durante diez días a un precio de 5 euros 10.000 billetes de su tren de bajo coste Avlo, que estrenará el 6 de abril en la línea Madrid-Barcelona, ha anunciado en Fitur el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.



En concreto, entre el 27 de enero y el 5 de febrero, se ofertarán a este precio promocional 1.000 plazas al día para viajar entre el 6 de abril y el 31 de agosto, ha apuntado el presidente de Renfe, Isaías Táboas, quien ha explicado que esas 10.000 plazas representan el 20 % del total de plazas que se venderán para esos meses.



Después de la promoción de lanzamiento, los precios de Avlo oscilarán entre 10 y 60 euros para los adultos, en tanto que los menores de 14 años, acompañados de un mayor de adulto, podrán viajar por 5 euros.



Para evitar que se repitan colapsos de anteriores campañas promocionales, la compañía ha reforzado su web, según Táboas, quien ha explicado que Avlo contará con página propia (www.avlorenfe.com).



"Tras aprender de experiencias pasadas, se ha reforzado la web para absorber la previsible demanda. Aunque hay que tener en cuenta que la vez anterior se pusieron a la venta 25.000 billetes para toda España y, por tanto, el público objetivo era mucho más. Aun pensando que no serán tantos, se ha reforzado", ha asegurado.



La promoción será válida para todas los trenes Avlo, que inicialmente contará con tres frecuencias diarias, a las que antes del verano se sumará una cuarta y después del verano una quinta.



En cuanto a la posibilidad de incorporar más paradas intermedias que las ya previstas para Zaragoza (dos al día), Táboas ha apuntado que habrá que ver cuál es la reacción del nuevo viajero de la alta velocidad antes de tomar una decisión.



No obstante, ha señalado que el objetivo es que Avlo sea rentable y para ser rentable debe ir lleno, lo que significa que el objetivo es que el mayor porcentaje de asientos posible esté ocupado durante todo el trayecto.



"Cuanto más lo hacemos parar, más riesgo tenemos de que los trayectos intermedios nos impidan vender el trayecto completo y si eso pasase mucho, el tren no llevaría asientos ocupados y, por tanto los ingresos serían inferiores", ha advertido Táboas.



Dado que los precios son muy baratos porque se busca una rentabilidad muy baja (3 %), "cualquier cosa que distraiga de eso lo puede poner en pérdidas". "Y yo no quiero que este producto tenga pérdidas", ha añadido.



El tren de alta velocidad de bajo coste de Renfe por ahora sólo se ofertará para la línea Madrid-Barcelona y habrá que esperar a mediados de 2021 para ver si se amplía a otros trayectos.