La Mesa del Turismo de Andalucía debatirá sobre la tasa turística

La Mesa del Turismo de Andalucía debatirá el próximo febrero sobre la implantación de una tasa turística en la comunidad, según ha anunciado este jueves el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín.



Marín ha argumentado que, aunque él no comparta personalmente esta medida, su "obligación" es "sentar a todo el mundo en la mesa y hablar de ello" porque "el debate está", y "lo han abierto los ayuntamientos".



"No podemos convertir Andalucía en un territorio donde la regulación de una posible tasa sea un debate exclusivamente municipal porque le estaremos haciendo un flaco favor al sector", ha declarado.



Por ello, en la próxima reunión de la Mesa del Turismo, órgano en el que están representados los empresarios y sindicatos, se debatirá en febrero esta cuestión.



"No hay que tenerle miedo a los debates, lo que hay que llegar es a consensos y a acuerdos y hacerlo de forma homogénea en la comunidad autónoma", ha dicho Marín.



El vicepresidente andaluz es partidario de "abrir ese debate", aunque cree que esta medida no debe abordarse a nivel regional porque podría haber diecisiete tasas turísticas diferentes y otras dos en Ceuta y Melilla.



Pese a ello, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, dijo el lunes que el Ejecutivo no tiene en su agenda poner una tasa turística nacional, pero respeta que las comunidades, dentro de sus competencias, lo hagan



"Hay que ser valiente", ha señalado Marín, quien considera que si hay consenso respecto a la implantación de la tasa, debe aplicarse al menos en el ámbito regional.



No obstante, ha recordado que hasta la fecha hay discrepancias entre los ayuntamientos, y salvo el alcalde de Sevilla, Juan Espadas -que se ha mostrado a favor-, no hay un pronunciamiento claro en esa línea y los empresarios "parece que tampoco están en esa dirección".



El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) y de la patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, afirmó este miércoles que la aplicación de una tasa turística mediante el cobro de una cantidad por noche de alojamiento es una "solución del siglo pasado".



Callejón pidió que, en caso de que se acuerde algún tipo de tasa en el futuro, el dinero que se recaude sea gestionado por una entidad mixta público-privada.



Marín ha incidido en que la aportación del sector turístico al PIB, que alcanzó el pasado año los 21.800 millones de euros, vía IVA o IRPF es "infinitamente mayor que la que pueda hacer cualquier tasa turística".



No obstante, ha dicho que la Junta se sentará con empresarios y sindicatos y "si finalmente hay un posicionamiento común, se implantará y sino, seguiremos como hasta ahora".