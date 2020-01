Guaidó pide a la UE sanciones económicas contra el régimen de Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente interino del país, Juan Guaidó, pidió a la Unión Europea que imponga sanciones de carácter económico y que "afine" las personales al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, Guaidó afirmó que en su gira europea quiere "poner fin a la tragedia" que vive Venezuela y buscar las herramientas para hacerlo, entre las que citó restricciones al sector del oro venezolano y sanciones más precisas a personas individuales, que la UE ya aplica.



"(Podemos) caracterizar este oro como oro de sangre y no permitir que se use como control social" o para "financiar los grupos irregulares", afirmó el presidente interino venezolano.



También se mostró partidario de "mejorar y afinar el proceso de sanciones personales a violadores de derechos humanos y corruptos para que no crean que se pueden burlar del mundo libre al perpetrar toda esta situación" y apoyar "con todo lo que tiene que ver con la crisis de refugiados en la región", así como "no permitir que se banalice el mal".



La UE ha rechazado hasta ahora imponer a Venezuela sanciones económicas, que sí aplica Estados Unidos, para evitar penalizar al conjunto de la población, aunque sí que mantiene medidas restrictivas contra personalidades (prohibición de viajar a la Unión y congelación de sus bienes en ese territorio) a las que considera responsables de menoscabar los derechos humanos.



Además, mantiene restricciones a la exportación de armas y de equipos de telecomunicaciones y que puedan utilizarse para la represión interna.



En su comparecencia, Guaidó ha estado acompañado de diputados del Partido Popular Europeo, la Alianza de Socialistas y Demócratas, Renovar Europa y los Conservadores y Reformistas, todos ellos favorables a la resolución que aprobó la Eurocámara el pasado jueves reconociendo al propio Guaidó como presidente interino.



Más allá de las sanciones, Guaidó lamentó que los venezolanos "han intentado varias veces" resolver el conflicto a través de "diálogo y negociación", pero advirtió de que Nicolás Maduro "no responde a una lógica política".



"Los caminos de la diplomacia son necesarios, certeros importantes, pero hoy hay que entender que la dictadura de Maduro no responde a una lógica política, sino que responde más bien a una lógica de un cártel de drogas con los cuáles tienen vinculación o de la mafia", advirtió.



Preguntado por la validez del grupo internacional de contacto impulsado por la UE para favorecer condiciones que permitan nuevas elecciones presidenciales justas en Venezuela, Guaidó consideró que "hay una oportunidad, pero de cara a una solución especifica" que consideró "trascendida".



"No va a ser voluntario que la dictadura va a acceder, hay que presionar y por tanto son importantes las sanciones de cara a agotar todas las vías y canales que se puedan tener para presionar, enviar el mensaje y lograr una alternativa pragmática y realista para Venezuela y la región", apuntó.



En su jornada en Bruselas, Guaidó mantuvo un encuentro con el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, y sendas reuniones bilaterales con representantes de los cuatro grupos políticos de la Eurocámara que le han acompañado en la rueda de prensa.



El Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves una resolución en la que reafirmaba el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y pedía a la Unión Europea (UE) incrementar las sanciones a los responsables de evitar que éste acudiera a una sesión de la Asamblea Nacional.



Además, condenaba "con dureza" el "intento de golpe de Estado de (Nicolás) Maduro y sus aliados", así como sus esfuerzos para impedir que la Asamblea Nacional "lleve a cabo correctamente el mandato constitucional que le extiende el pueblo venezolano".