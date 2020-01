Exteriores aconseja no viajar a zonas afectadas por el coronavirus

El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda viajar con precaución por China y abstenerse de hacerlo por zonas afectadas por el nuevo coronavirus, que ha provocado un brote de neumonía, la mayor parte de los casos concentrados en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei).



Exteriores señala en su web que "hay posibles evidencias de transmisión por vía respiratoria" e informa de que en China se han reforzado las medidas de control sanitario en puertos, estaciones y aeropuertos, lo que podría afectar al tránsito de viajeros.



Las autoridades sanitarias de China han elevado a 571 el número de infectados por el coronavirus, que ha dejado ya, al menos, 17 muertos.



El virus está presente en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron el miércoles sus primeros casos.



En el extranjero por el momento se han detectado al menos 4 afectados en Tailandia, y uno en cada uno de estos países: Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), reunida ayer, decidió prolongar hasta este jueves la reunión de su Comité de Emergencia para decidir si declara o no la emergencia internacional al no conseguir consensuar la medida.



Para las personas que se encuentren en las zonas afectadas, Exteriores recomienda seguir las indicaciones de las autoridades chinas, y en particular, adoptar algunas medidas como protegerse contra el frío, ventilar las casas y realizar una correcta higiene personal.



Además, aconseja evitar en lo posible las actividades en lugares concurridos, usar máscara facial, cubrirse boca y nariz con pañuelos desechables al estornudar y prestar atención a síntomas como fiebre o tos seca.



Exteriores recomienda también evitar el contacto con aves y con animales salvajes o en granjas sin portar máscara protectora, así como ingerir carne y huevos que no hayan sido cocinados por completo.



Según recoge el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y esta ciudad no es un destino turístico frecuente, aunque se prevé en las próximas semanas un incremento de viajeros hacia y procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino.



Teniendo en cuenta los controles realizados por las autoridades sanitarias chinas, según el Ccaes, el riesgo de introducción en nuestro país "en este momento se considera muy bajo".