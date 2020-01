Andalucía "no renunciará" a modelo financiación y 537 millones por IVA

El presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), ha advertido este miércoles de que la comunidad "no va a renunciar" al nuevo modelo de financiación autonómica, por el que reclama al Gobierno 4.000 millones de euros adicionales, y los 537 millones de euros que corresponden a los andaluces por el IVA.



Moreno ha hecho esta advertencia al Gobierno en una rueda de prensa en Fitur al ser preguntado por el desbloqueo de más de 20.000 millones para Andalucía de los fondos de financiación autonómica en el 2020.



Ha afirmado que la situación que ha vivido la región hace que sean "muy escépticos" en las informaciones que reciben desde el Ministerio de Hacienda porque todavía no se han liquidado esas transferencias.



En esa línea, ha indicado que "todas las promesas" que ha hecho el Ministerio de Hacienda "no han tenido su correspondiente ejecución en el ámbito financiero de Andalucía".



Moreno ha dado la bienvenida a esa financiación aprobada, pero ha avisado de que Andalucía no va a "tolerar que se incumpla con el marco de financiación autonómica", ni renunciará a los 537 millones de euros que corresponden a los andaluces por el IVA.



Ha insistido en la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que, de acuerdo a lo aprobado en el Parlamento andaluz, establece en las necesidades para los servicios públicos esenciales de la región en otros 4.000 millones de euros.



Se ha mostrado dispuesto a "dialogar al máximo" con el Gobierno central, pero ha demandado "hechos concretos" y que "empiecen a demostrar que cumplen su palabra pagando" los 537 millones de euros mencionados.



En cuanto a la polémica sobre la implantación del pin parental, el presidente de la Junta ha dicho que "constituye una de las nuevas estrategias que desde la factoría Moncloa están sacando adelante" para "distraernos con algunos asuntos de carácter ideológico".



Moreno ha pronosticado que habrá "mucho a lo largo de estos primeros meses" para que no se hable de los cambios en el Código Penal, del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado o de la entrevista al líder de ERC, Oriol Junqueras, "diciéndole al Gobierno que no habrá legislatura si no acepta los postulados del independentismo".



Ha indicado que en Andalucía "desde hace mucho tiempo" se le pide a los padres autorización para "muchas de las actividades" que se hacen en los colegios "con absoluta normalidad" porque éstos quieren "decidir" sobre la educación de sus hijos.



A su juicio, el Gobierno "debería preocuparse" de lo que ocurre en las aulas de Cataluña porque en Andalucía "no existe salvo casos muy excepcionales, una manipulación intencionada" o situaciones como las vividas en otras regiones de España.



"Estamos ante un artificio, ante un ruido de fondo para no hablar de lo que realmente es importante, que es la situación de cesión permanente de Sánchez al independentismo catalán", ha aseverado.