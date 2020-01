Imbroda apuesta por "menos pin parental y más sentido común"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha apostado este miércoles por "menos pin parental y más sentido común", para añadir que le gustaría sacar este debate, a su juicio "artificial y absurdo", de los centros educativos, toda vez que ha reiterado que el sistema educativo "tiene los cauces para resolver las situaciones que se puedan producir".

En un desayuno informativo en Sevilla junto a la vicenconsejera, María del Carmen Castillo, para hacer balance de su primer año de gestión al frente de Educación, Imbroda ha señalado que "no hay necesidad de este término ni de ese pin parental" y ha añadido que en la reunión del lunes con el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, así "se lo hizo saber" y le intentó explicar que "el sistema educativo tiene los cauces para resolver cualquier situación puntual que se pueda producir", ya que de hecho "se puede producir alguna aislada y cuando es así se actúa a través de la inspección y los equipos directivos".

"No tienen que temer porque no voy a consentir que se pueda desconfiar de nuestros docentes", ha aseverado el titular de Educación, que ha insistido en que "le gustaría sacar este debate de los centros educativos" y ha añadido que en el tiempo que lleva de consejero "ha habido dos casos --de quejas--, además de otros asuntos, en una comunidad de casi dos millones de alumnos y casi 150.000 profesionales".

"Si ocurre algo actuaremos y estaremos atentos", ha abundado Imbroda, que ha incidido en que "menos pin parental y más sentido común", quien preguntado sobre si el punto 19 del acuerdo de gobierno suscrito entre PP, Cs y Vox para apoyar el Gobierno andaluz es un error, ha respondido que "no hay que llevarlo en actividades complementarias, que forman parte de las materias curriculares, y eso hay que matizarlo", para insistir en que "el marco legislativo ya recoge esos cauces".

Además, ha apuntado que "no le ha gustado la virulenta reacción del Gobierno central hacia Murcia", que le parece "un exceso".

Cuestionado sobre si le pareció que en la reunión del lunes Alejandro Hernández entendía la situación, el titular de Educación ha aclarado que fue un encuentro previsto tres semanas antes y en el que no iba el tema del pin parental, aunque "fue inevitable" hablar de ello. Así, ha señalado que "vio a un señor razonable, pero están muy posicionados en ese término" y ha agregado que "no le gustaría que Vox fuera prisionero de ese término, que si no se aplica fuera una derrota política".

Imbroda ha señalado que su intención de despolitizar la educación, una de las líneas estratégicas de su mandato, "cobra aún más sentido con lo presenciado en los últimos días", al tiempo que ha insistido en que los centros educativos "no pueden ser espacios de revanchas ideológicas y ha pedido "dejar en paz a niños y docentes". "Saquemos las ideologías de las aulas" y "dejemos un debate estéril, artificial e interesado", ha finalizado el consejero de Educación.