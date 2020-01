Sánchez defiende una "justicia fiscal" que redistribuya la riqueza

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez ha defendido este miércoles en Davos una "justicia fiscal" que mediante los impuestos ayude a la redistribución de la riqueza, pero que también avance en la "predistribución", con un funcionamiento "más justo" de los mercados.



En su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Sánchez ha asegurado que el nuevo Gobierno de coalición entre su partido, el PSOE, y Podemos "no será un Gobierno de brazos cruzados" ni un "mero observador", como tampoco será un Gobierno "instrumentalizado" sino "comprometido con el futuro y con la sociedad".



Y ha considerado que la mejor forma de combatir a la extrema derecha y al "populismo de la cerrazón" es "mediante la política del bien común proporcionando respuestas".



En su discurso, el presidente español también ha recalcado que el crecimiento económico a cualquier coste es "inaceptable" porque no se puede ampliar la brecha social, y también ha subrayado que su Gobierno apuesta por la creación de empleo de calidad. "No queremos un futuro de precariedad y pobreza laboral", ha dicho.