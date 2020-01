Quince detenidos por la venta ilícita de más de 200 coches

La Policía Nacional ha desmantelado una organización por el tráfico ilícito de al menos 225 vehículos que vendieron en España y en otros países principalmente europeos en una operación en la que ha detenido a quince personas y practicado registros en Madrid, Alcalá de Henares (Madrid) y Guadalajara.



La operación ha sido desarrollada a lo largo de siete meses y de momento ha culminado con quince detenidos como presuntos responsables de los delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental, extorsión y simulación de delito.



La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia por extorsión y amenazas, informa la Policía Nacional.



Los agentes comprobaron que una de las metodologías empleadas para obtener los vehículos consistía en que los principales responsables de la organización recurrían a sus "conseguidores" para contactar con otras personas, habitualmente con pocos recursos con una función no especializada que denominaban "hombres de paja".



Estos acudían con nóminas falsas a concesionarios de vehículos donde conseguían financiar el modelo elegido a su nombre o empleando una identidad usurpada.



A pesar de los impagos de la financiación, las empresas crediticias no denunciaban por vía penal ya que consideraban que no se realizaban por motivos delictivos, lo que permitía a la organización ganar tiempo para el traslado y posterior venta ilícita del vehículo antes de que se iniciara la reclamación por vía civil del dinero adeudado.



Además, en el caso de que el turismo se fuera a vender en España, procuraban que el comprador residiera en una ciudad distante al lugar de compra.



En otras ocasiones para conseguir los vehículos, los "hombres de paja" alquilaban coches a agencias o a ciudadanos particulares abonando el coste inicial.



Todas estas modalidades culminaban con el contacto con posibles compradores de España o de otros países.



En este momento entraban en juego otros dos integrantes importantes, los "falsificadores", encargados de realizar justificantes fraudulentos de transferencias de vehículos y los "pasadores", que se ocupaban del traslado por vía terrestre de los vehículos fuera de España a través de Francia con destino a otros países.



Una vez que se producía la venta, los "hombres de paja" simulaban un delito denunciando el robo de los vehículos que supuestamente eran de su propiedad aunque si ésta era interpuesta antes de la venta, eran víctimas de amenazas y agresiones.



Durante los registros efectuados -cinco en Madrid, uno en Alcalá de Henares y otro en Guadalajara- se han intervenido decenas de contratos de compraventa, documentación relativa a los vehículos, material informático y varias copias de llaves vírgenes de vehículos, ya que realizaban copias de las mismas para dar apariencia de legalidad en la venta.



Actualmente la operación continúa abierta y se trabaja en la recuperación de los vehículos a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, por lo que no se descartan nuevas detenciones.