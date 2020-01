La Junta reafirma su apuesta por reformar la subasta de medicamentos

El Gobierno andaluz ha insistido este martes en su apuesta "nítida" por "reformular" el sistema de subasta de medicamentos y su apuesta por la compra centralizada, por lo que no ha promovido ninguna convocatoria nueva y las tres últimas que terminaron el año pasado no se han renovado.



El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha dicho en rueda de prensa que mantienen su postura sobre la subasta de medicamentos y ha explicado que no se han renovado las que terminaron en junio, septiembre y diciembre del 2019.



Ha apostado por la colaboración entre los laboratorios, las oficinas de farmacia y la administración "para mejorar y garantizar la eficiencia de los sistemas de salud de Andalucía".