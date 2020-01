Trapero se negó a ceder al Govern datos fiscales

El mayor de los Mossos José Luis Trapero ha asegurado este martes, en la segunda sesión del juicio que celebra la Audiencia Nacional por el proceso independentista en Cataluña, que la policía autonómica se negó a entregar información económica y fiscal solicitada por el Gobierno de Carles Puigdemont para una futura república catalana que se instauraría tras conseguir la independencia.

La declaración de Trapero se ha reanudado este martes cerca de las 10.30 horas con las preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha comenzado con un nuevo bloque relacionado con correos electrónicos. El interrogatorio del mayor comenzó este lunes, cuando estuvo respondiendo a las cuestiones del Ministerio Público durante cinco horas.

Uno de los correos electrónicos que ha salido durante el interrogatorio ha sido el que le envió en julio de 2017 el comisario Rafael Comes, entonces jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, en el que éste indicaba que había asistido a una reunión a la que estaban también, entre otros, el ex secretario general de Interior César Puig y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó. En él se mencionaba un plan para que en una futura república catalana la policía autonómica tuviera "competencias plenas", entre las que destacaba el "control de aduanas" y la "investigación de blanqueo para evitar la evasión fiscal de Cataluña".

Trapero ha comenzado a explicar que en una de los encuentros semanales que él tenía con el consejero del Interior y Puig --también acusado por el delito de rebelión en esta vista oral-- para revisar las previsiones semanales, el secretario general le informó que la Consejería de Economía y Hacienda le estaba pidiendo una reunión de "carácter muy técnico".

"Hasta la fecha nos habían pedido dos temas", ha indicado el mayor, que se enfrenta a 11 años de cárcel por el delito de rebelión. El primero, está relacionado con "información de tipo fiscal para saber si los hoteles pagaban los impuestos de la Generalitat sobre ese cometido" y el otro, "querían tener información sobre fraude y blanqueo".

"Mossos no facilitó ningún tipo de información", ha asegurado, señalando que a la reunión sobre el primer asunto acudió él mismo y les comunicó que "como Administración no tenían que tener ese tipo de información", que se encuentra en bases de datos de seguridad. "Me parecía una barbaridad", ha dicho Trapero, expresando la misma palabra con la que ayer tachó el proceso soberanista.

Para la segunda reunión designó como representante de los Mossos a Comes, que acudió acompañado del jefe del área de blanqueo y estafas. Según ha recordado, ambos le indicaron tras el encuentro que se "quedaron a cuadros" cuando escucharon la petición de Hacienda, por lo que también rechazaron facilitar este tipo de información. Trapero ha añadido que después Puig le pidió perdón, alegando que "no sabía de que iba esto".

Otro de los mails por los que ha sido preguntado ha sido el que recibió el 11 de agosto en el que, según ha dicho el fiscal, se envió un informe que hablaba de "novedades relevantes" sobre el 'procés', pues ya se hacía mención del día en el que se iba a votar en el Parlament la Ley del Referéndum.

Aunque el representante del Ministerio Público ha insinuado que el mayor tenía "información privilegiada", Trapero se ha defendido diciendo que "partir de la premisa" de que él leía todos los correos que recibía "es mucho suponer".