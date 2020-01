Aragonès: el encuentro Sánchez-Torra es para abordar la independencia

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este martes que la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, --prevista para principios de febrero-- es para resolver "un problema político, que es sobre la independencia de Cataluña".

"Esto no es una reunión como las otras. El encuentro determinante no es entre el presidente del Gobierno español y una Comunidad Autonóma que tiene problemas autonómicos. Si no que es entre el presidente de España y el presidente de Cataluña, que se sentarán a resolver un problema político, que es sobre la independencia de Cataluña", ha dicho el líder republicano en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha valorado que es positivo el encuentro de ambos presidentes, y ha dicho que tras ello se pondrá en marcha la mesa de negociación con el Estado, sobre la que ha avisado de que ERC será exigente y que hará pesar sus 13 diputados: "Si funciona, seremos muy exigentes porque venimos de años de muchos incumplimientos".

"El PSOE no se ha sentado en la mesa de negociación por sus principios políticos, si no porque depende del voto de la ciudadanía de Cataluña, que dio la victoria a ERC. Y nosotros, que ya dijimos que queríamos forzar el Estado a dialogar, es lo que hemos hecho", ha añadido Aragonès.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Preguntado por el acuerdo de las cuentas de la Generalitat presentado este lunes por el Govern y los comuns, ha dicho que como independentista cree "que cualquier presupuesto de una Cataluña autonómica se quedará corto", pero que de momento han exprimido al máximo sus recursos.

Aragonès ha pedido al PSC que "abandone la intransigencia" y que apoye los Presupuestos, y ha destacado como positivo que recojan la reducción de las tasas universitarias, que aumenten el gasto en salud y ha aseverado que buscan recuperar el Estado del Bienestar.

"Pediría al PSC que sea responsable. No puede decir en septiembre que no piensa negociar los Presupuestos y ahora quejarse de que no se ha negociado con ellos. Mal iremos si estamos en fase de llegar acuerdos y ahora sea el PSC que pone pegas", ha criticado Aragonès.

Ha asegurado que JxCat, ERC y comuns han conseguido llegar a acuerdos porque han puesto el "interés del país" por encima del de partido, ha avisado de que el PSC tendrá que buscar muchas excusas para oponerse a estos Presupuestos, y le ha afeado parecer estar en fase electoral.