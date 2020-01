EEUU y sus aliados se unen contra terrorismo apoyado por Maduro

Estados Unidos y sus principales aliados en América se comprometieron este lunes en Bogotá a reforzar su lucha contra el terrorismo y alertaron de la presencia de células de Hizbulá en Venezuela, así como del refugio del régimen de Nicolás Maduro a grupos armados ilegales colombianos.



El escenario fue la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo en la que el presidente colombiano, Iván Duque; el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, no se abstuvieron de condenar los nexos del Gobierno de Maduro con estas organizaciones ni su perfil antidemocrático.



Esa postura quedó plasmada en la declaración final de la cita, en la que estuvieron representados más de 20 países del continente, que expresaron su preocupación "por las actividades que redes de (el grupo chií libanés) Hizbulá continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental".



"Aplaudimos las acciones recientes de Estados de la región para contrarrestar las actividades de las redes de Hizbulá, así como alentamos a otros Gobiernos a buscar formas más efectivas de abordar esta amenaza", afirmó la canciller colombiana, Claudia Blum, al leer un comunicado de la reunión.



BAJO EL AMPARO DE MADURO



Duque fue el primero en denunciar hoy la presencia en Venezuela, con apoyo del régimen de Maduro, de células de Hizbulá, grupo apoyado por Irán y considerado por Estados Unidos y la Unión Europea una organización terrorista.



"Hemos visto la presencia de células de Hizbulá en países como Venezuela, con la anuencia y la connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro", señaló el mandatario colombiano.



Pompeo calificó a ese grupo de "brazo armado de Irán" y enfatizó que la presencia de miembros del grupo libanés en Venezuela "no es aceptable".



Las tensiones de Estados Unidos con Irán se acentuaron a comienzos de año tras la operación en la que Washington asesinó el 3 de enero en Bagdad al general Qasem Soleimaní, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní.



Según el jefe de la diplomacia estadounidense, el régimen que preside Maduro opera como "un cartel" por sus alianzas con terroristas como los de Hizbulá.



"Maduro está haciendo actividades que le cuestan (mucho) a millones de personas que tuvieron que abandonar Venezuela. Destruyó vidas, familias, y agregó a su régimen de terror trabajar con organizaciones terroristas en su país; ahora lidera una operación que parece la de un cartel más que otra cosa", indicó.



Ante esta situación, Colombia y Honduras decidieron este lunes incluir a Hizbulá en su lista de organizaciones terroristas.



OTRAS AMENAZAS



En su declaración, los Gobiernos que participaron en el encuentro, cuya próxima edición se celebrará en Perú, reconocieron las "acciones terroristas" de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC como una amenaza a la estabilidad regional.



"Expresamos nuestra preocupación porque organizaciones que cometen actos terroristas, como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional, puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo en Venezuela, para potenciar actos terroristas", leyó Blum.



La conferencia se realizó en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, donde el 17 de enero del año pasado 22 cadetes, entre ellos una ecuatoriana, murieron en un atentado con carro bomba perpetrado por el ELN.



Duque, Pompeo y Guaidó depositaron hoy una ofrenda floral y desvelaron un monumento en homenaje a las víctimas.



Tanto el presidente colombiano como el secretario de Estado de Estados Unidos y Guaidó saludaron a familiares de las víctimas y guardaron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos.



PRESIÓN CONTRA EL RÉGIMEN



Guaidó llegó el domingo por sorpresa a Bogotá para participar en la Conferencia, en la que fue la segunda vez que desafió al régimen de Maduro y salió de Venezuela para trasladarse a Colombia.



La primera vez fue el 22 de febrero del año pasado, cuando llegó a la ciudad colombiana de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y fronterizo con Venezuela, desde donde al día siguiente lideró un fallido intento de ingresar a su país con una caravana de ayuda humanitaria.



Por ello Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, aprovechará la salida del país para viajar esta semana a Europa como parte de su estrategia internacional para reforzar la "presión contra la dictadura".



Guaidó visitará Londres, Davos (Suiza), donde se celebra el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) y Bruselas, donde tiene previsto entrevistarse el miércoles con el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.



"La lucha por la democracia no tiene momentos, busca vías, busca alternativas, refuerza los mecanismos ante una dictadura que no ha tenido ningún pudor en infiltrar diferentes organizaciones", dijo Guaidó tras una reunión con Pompeo.



El líder opositor llamó a la movilización internacional contra el régimen de Maduro, que considera "se parece mucho más a Siria que a Cuba", al mencionar los cifras de inflación y el acceso restringido a medicamentos debido a la crisis.



"Se ha determinado poner fin al sufrimiento de los venezolanos, poner fin al terrorismo que supone el flujo migratorio, de la separación, el terror que causa no saber si mañana vas a comer. Eso es una forma de terror que ha infundido la dictadura venezolana en su población", sostuvo.